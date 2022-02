por Redação

O deputado estadual Professor Júnior Geo (PROS) visitou o Hospital Geral de Palmas (HGP), na última sexta-feira, 11, após ter recebido reclamações de usuários daquela unidade hospitalar.

Faltam profissionais, insumos e medicamentos

De acordo com o Professor Júnior Geo, faltam profissionais na área de enfermagem. Na ala pediátrica, por exemplo, existem 16 crianças para cada enfermeiro e na ala adulta, cada técnico de enfermagem atende 21 pacientes. “Essa situação é insustentável” – afirma o deputado. O parlamentar também constatou a falta de insumos, como esparadrapo e gaze; medicamentos analgésicos, como a dipirona.

Corredores e triagem lotados

Nos corredores do HGP, Geo encontrou muitos pacientes em macas encostadas na parede, de forma improvisada. Nas salas de triagem, o provisório virou definitivo, com pacientes ali permanecendo há mais de um mês, quando deveriam ficar até seis horas. “Essa situação é difícil tanto para pacientes, quanto para os profissionais de saúde” – assegura o parlamentar.

Transmissão Covid-19

Outro fator grave observado por Júnior Geo foi que pacientes contaminados com a Covid-19 estão internados nos mesmos ambientes que pacientes com outros tipos de doenças. “Até no corredor tem pacientes internados com Covid-19 e a equipe de profissionais que atende é a mesma, contribuindo para a transmissão do coronavírus”.

Fiscalização

O Professor Júnior Geo considera que é dever do deputado estadual fiscalizar os serviços públicos e nesse sentido já visitou e vistoriou os hospitais: Hospital Regional de Porto Nacional, Hospital Regional de Paraíso e o Hospital Regional de Pedro Afonso.