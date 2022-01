Por Redação

Como parte dos trabalhos iniciais da Ecovias do Araguaia, responsável pela administração e operação do Sistema Rodoviário Anápolis-Aliança do Tocantins – composto pelas rodovias BR-153/GO/TO, 414/GO e 080/GO -, na próxima semana, entre segunda (10) e sexta-feira (14), a concessionária realizará serviços de recuperação, manutenção e conservação das vias entre os estados de Goiás e Tocantins.

Na BR-153, entre os quilômetros 74 e 94, região entre Porangatu e Santa Tereza de Goiás, em ambos os sentidos, os serviços de recuperação de pavimento exigirão operação pare-e-siga, intercalado entre pista sul e norte -, com horário previsto entre 6h e 18h.

Já entre os quilômetros 218 e 228, região entre Uruaçu e São Luiz do Norte e do km 126 ao 106, região entre Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás, os mesmos serviços de recuperação de pavimento também vão exigir operação pare-e-siga, entre 6h e 18h, para que sejam realizados os trabalhos em ambas as direções da via.

Na BR-153, entre os quilômetros 800 e 760, região entre Talismã e Alvorada, e do km 0 ao 74, região entre Novo Planalto e Porangatu e na BR-414, entre os quilômetros 395 e 440, região entre Corumbá de Goiás e Anápolis, os serviços de remendo localizado também bloquearão as vias e o tráfego seguirá pela operação pare-e-siga.

Permanecem ainda os trabalhos de tapa-buracos, roçadas e limpezas de drenagem ao longo das rodovias BR-153 (TO/GO), BR-414 e BR-080, mas sem necessidade de bloqueio de faixa de rolamento.

Os serviços estão sujeitos à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas. Os trabalhos acima atendem ao contrato de concessão da Ecovias do Araguaia, em parceria com a GLP, e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Recomendações para motoristas

A concessionária pede a atenção de motoristas e indica redução da velocidade ao passar por trechos em obras, que estarão sinalizadas seguindo as normas vigentes.