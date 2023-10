Em Sessão presidida pela Professora Dorinha, Senado celebra 35 anos de criação do Tocantins

Por Redação

Uma sessão solene do Congresso Nacional, nesta segunda-feira (2), celebrou no Plenário do Senado os 35 anos de criação do Tocantins. O estado surgiu em 1989, depois que a Constituição de 1988 aprovou o desmembramento de Goiás para o nascimento da nova unidade da federação.

Uma das autoras do requerimento para a homenagem, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) presidiu a sessão e relembrou os tempos em que o norte de Goiás não era considerado prioridade nem estadual, nem federal, o que mudou com a criação do Tocantins.

— Só nós tocantinenses sabemos como era difícil a vida no norte goiano, quando tudo era Goiás. Mas agora podemos dizer, passados 35 anos, que a experiência de criação, no que tange ao desenvolvimento, é um caso de sucesso. Nossa vocação agro-industrial deu bons frutos, somos referência na exportação de soja e carne bovina. Também exportamos e produzimos alho, arroz, abacaxi. Temos um setor mineral forte e bastante promissor. No meio urbano, contamos com uma vibrante construção civil, que impulsiona os setores da energia elétrica e de tratamento de água — destacou.

Ainda de acordo com Dorinha, Tocantins tem compromisso com os povos originários e o desenvolvimento sustentável. A senadora lembrou o papel de vanguarda do estado na negociação de títulos verdes, como créditos de carbono.

Participantes da sessão destacaram o empenho do ex-senador e ex-deputado José Wilson Siqueira Campos, que por décadas lutou pela criação do Tocantins, estado que governou por quatro mandatos. O senador Eduardo Gomes (PL-TO) disse que até hoje o político, que morreu no início de julho, aos 94 anos de idade, tem o reconhecimento dos tocantinenses.

— Tive três mandatos de deputado federal tentando entender como Siqueira Campos conseguiu fazer que fosse aprovada a criação do Tocantins (…). Todos sabem que o Tocantins é ótimo para o tocantinense e excelente para Goiás. Dividiram para somar, e assim isso pode acontecer com outros Estados. Então até hoje eu não consigo entender a saga, a luta, o sacrifício, o volume de compromisso que foi feito para conseguir a aprovação na Constituinte — disse Eduardo.

Filho de Siqueira Campos, o ex-senador Eduardo Siqueira Campos também relembrou o trabalho do seu pai para que Tocantins se tornasse realidade. Ele chamou a atenção para os desafios sociais que o estado ainda enfrenta e disse que os problemas poderão ser superados com esforços conjuntos nas três esferas federativas.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, afirmou que uma de suas prioridades é a conclusão da Hidrovia Tocantins-Araguaia. De acordo com ele, a obra “significará um aporte transformador à infraestrutura exportadora do Tocantins para mercados norte-americanos e europeus”.