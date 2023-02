Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa recebeu na tarde desta terça-feira, 31, prefeitos do Consórcio dos Municípios da Região do Jalapão (Comurja) para tratar de assuntos relacionados à infraestrutura e turismo na região. Durante o encontro, o Governador ouviu demandas e destacou que as ações do Governo do Tocantins para melhorar estradas e promover segurança pública na região, beneficiam a população e os turistas.

“O nosso propósito enquanto Governo é melhorar as rodovias em todo o Estado e o Jalapão está inserido neste contexto. Também estamos melhorando a segurança, com a implantação de destacamentos de polícia em todos os municípios. O policiamento ostensivo proporciona segurança ao turista, à comunidade e atrai investimentos”, declarou.

Durante o encontro, o presidente do Comurja, pastor João Martins, ressaltou que os prefeitos reconhecem a atuação do Governo do Tocantins em prol do desenvolvimento da região e reforçou que a infraestrutura viária é fundamental para isso.

“O desenvolvimento da nossa região passa necessariamente pela melhoria dos acessos. É por meio dessas vias que o turista chega à região e a própria população pode procurar por atendimentos nos hospitais em Porto Nacional ou Palmas”, frisou.

Na avaliação da prefeita de Novo Acordo, Professora Deusany Batista, o governador Wanderlei Barbosa se mostrou sensível às demandas apresentadas.

“O Governador se mostrou muito à vontade em nos ajudar e colaborar com a nossa região. Isso é motivo de muita alegria”, completou.

Também presente no encontro, o vice-presidente da Ageto, Roberval França, destacou que o Governo do Tocantins será parceiro do Consórcio e se dedicará a atender as demandas dos prefeitos do Jalapão. “Estaremos junto com esse Consórcio. A determinação é estar presente, melhorando as rodovias e a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

Ainda durante a reunião, a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), apresentou o Portal Turístico de Taquaruçu, como ação governamental que contribui para o fortalecimento do turismo como um todo.

“Taquaruçu é o portal de entrada do Jalapão, das Serras Gerais e é o cartão de visita da nossa Capital. Nosso objetivo é dotar esse destino com um portal moderno, que possa instruir e orientar os turistas, atendendo todos que se beneficiam com o desenvolvimento desse setor”, explicou o secretário da Cultura e do Turismo, Hercy Filho.

Presenças

Também participaram do encontro os prefeitos de Lizarda, Suelene Lustosa; de São Félix, Carlão Irael; de Lagoa do Tocantins, Leandro Fernandes; de Santa Tereza, Antônio Costa; de Ponte Alta, Kleber do Sacolão; e do Rio Sono, Itair Martins; o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Márcio Barbosa; o secretário de Estado da Governadoria, Jairo Mariano; e o secretário de Parcerias e Investimentos, José Humberto Muniz.