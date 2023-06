Por Raquel Oliveira / Ascom Eduardo Fortes

“Agroindústrias geram emprego, renda e valorizam a produção local”, destacou o deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria (FPA), Eduardo Fortes, durante reunião realizada no final da tarde desta segunda-feira, 19, na sede da secretaria estadual da Fazenda, na Capital. Comandada pelo do governador Wanderlei Barbosa, a reunião contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Amélio Cayres, presidentes de federações e sindicatos, secretários estaduais e parlamentares.

De acordo com Eduardo Fortes a principal pauta da reunião foi o desenvolvimento do Estado para fomentar a geração de emprego e renda. “Ainda comercializamos muitos produtos in natura, e precisamos beneficiá-los, para gerar mais empregos e agregar valor, com uma renda maior”, destacou o deputado agradecendo ao governador o “diálogo e a parceria no que diz respeito ao fortalecimentos das agroindústrias já instaladas no Tocantins e a atração de novas operações.

“Somos todos Tocantins e juntos defendemos o crescimento do estado”, concluiu o parlamentar, avaliando que a reunião foi positiva para o setor da agroindústria.