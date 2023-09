Por Redação

Em agenda em Pedro Afonso, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, fez uma visita ao Hospital Regional da cidade (HRPA), na terça-feira, 5, que agora conta com a implantação do prontuário eletrônico. Esta unidade torna-se pioneira no Estado ao adotar a tecnologia do Sistema SX, desenvolvida pela empresa Salux Technology.

A implementação do prontuário eletrônico tem como objetivo integrar e monitorar os serviços hospitalares, abrangendo todas as fases, desde o atendimento inicial até a alta do paciente, com o intuito de aprimorar a qualidade dos cuidados prestados.

Wanderlei Barbosa afirmou, em visita à unidade hospitalar, que o sistema vai revolucionar a saúde do Estado e lembrou que a digitalização e a busca de recursos tecnológicos são pautas presentes em sua gestão.

“Eu fico feliz com essa iniciativa, pois tenho orientado a nossa gestão em investir em tecnologia. Este é o primeiro hospital do Estado que recebe todo o serviço eletrônico, com um prontuário totalmente digitalizado. Os próprios funcionários afirmam que o sistema é muito bom, agiliza o serviço, diminui a espera e com as filas e os papeis”, expressou o Governador.

Como funciona o sistema

O sistema oferece a vantagem de um prontuário único para cada paciente, eliminando a necessidade de registro em papel e garantindo que todas as informações estejam disponíveis de forma contínua. Mesmo em casos de transferência para outros hospitais, o prontuário eletrônico acompanha o paciente, permitindo que a equipe assistencial da nova unidade tenha acesso completo ao histórico do tratamento. Além disso, o sistema padroniza e otimiza a gestão de recursos, proporcionando maior eficiência nos processos administrativos e, consequentemente, aprimorando a qualidade dos serviços de saúde prestados.

Ainda por meio dele, é possível planejar e gerenciar de forma mais eficaz a aquisição e o uso de insumos, medicamentos, materiais, próteses e recursos para o centro cirúrgico

“O paciente vai ter o histórico dele em Pedro Afonso e em qualquer lugar que ele for transferido, por exemplo. Então todo o sistema de saúde pública vai contar com esse prontuário do paciente, independentemente de onde ele estiver”, explicou o secretário interino da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), Paulo César Benfica Filho.

Compromissado com o investimento em tecnologia, o governador Wanderlei Barbosa também pontuou sobre as questões ambientais com os sistemas digitalizados, uma vez que além de facilitar o serviço na rede pública de saúde, possibilita aplicação de práticas sustentáveis nas unidades hospitalares. “Nós queremos retirar o papel de circulação e informatizar, para dar aos nossos servidores mais agilidade. Com a diminuição de papel, podemos contribuir com o meio ambiente e ainda com toda a população, uma vez que eles serão os mais beneficiados com os prontuários digitais”, afirmou o gestor.

Por fim, o titular interino da Saúde pontuou que a digitalização é uma conquista histórica para o Estado. “A ideia é que até dezembro se conclua todo esse trabalho nas unidades do Estado do Tocantins. Esse sistema representa uma briga histórica de 10 anos, no qual o Estado não conseguia ter a gestão hospitalar de maneira tecnológica, ou seja, com um prontuário eletrônico único”, finalizou Paulo César. Todas as unidades hospitalares do Estado estão programadas para receber treinamento visando capacitar seus profissionais e oferecer suporte para a implementação do novo sistema. O Hospital Regional de Araguaína (HRA), o Hospital Regional de Xambioá (HRX), o Hospital Regional de Arapoema e o Hospital Regional de Guaraí (HRGUA) já concluíram a instalação em sua infraestrutura. Além disso, a instalação do sistema está planejada para outros 12 hospitais. Visita nas instalações do HRPA Na oportunidade, o governador Wanderlei Barbosa, além de conhecer o painel de sistema do novo prontuário digital, acompanhou a equipe do Hospital Regional de Pedro Afonso (HRPA) em uma breve vistoria nos espaços internos da unidade de saúde. Durante a visita, o governador visitou pacientes que haviam feito cirurgias eletivas, entre eles a estudante Larissa Brito, que realizou um procedimento bem sucedido de cauterização de uma ferida. “O processo foi ótimo, todos foram bem atenciosos, cautelosos e humanos. O melhor foi que sou daqui e não precisei sair da minha cidade”, ressaltou. O Hospital Regional de Pedro Afonso é uma unidade de Porte I com 32 leitos, sendo referência para 164.491 pessoas. No primeiro quadrimestre de 2023 houve uma produção hospitalar em 11.167 atendimentos. A unidade conta com especialidades como: Enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição, odontologia, Assistente Social, Clínica Geral, cirurgia geral, ginecologista/obstetra,pediatr a e ortopedia. Além de serviços de radiografia, ultrassonografia, eletrocardiograma, endoscopia digestiva, laboratório.