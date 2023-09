Por Redação

Ainda em missão na China, o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, esteve nesta segunda-feira, 11, na cidade de Xangai, juntamente com secretário de Estado da Indústria e Comércio, Carlos Humberto Lima, em reunião com a atual presidente do Banco do Brics (New Development Bank – NDB), Dilma Rousseff. A visita faz parte da agenda de compromissos institucionais do Governo do Tocantins no país asiático, assim como a participação da comitiva tocantinense na 23ª edição da Feira Internacional de Investimento e Comércio da China (Cifit), iniciada no último dia 8, na cidade de Xiamen.

Na oportunidade, o representante do Governo do Tocantins agradeceu a receptividade de Dilma Rousseff, pontuando o amplo diálogo para a possibilidade de concessão de crédito para importantes obras no Estado.

“Fomos muito bem- recebidos pela presidente do Brics, Dilma Rousseff, quando pudemos dialogar e apresentar as nossas propostas e os projetos, que geram benefícios para a população tocantinense”, explicou Laurez Moreira.

Apresentação de projetos

No âmbito da política pública, o vice-governador apresentou o Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (Pics), desenvolvido pela Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics). O conteúdo do programa prevê três projetos no eixo da infraestrutura e logística: a duplicação da rodovia que liga a BR-153 no município de Araguaína até o distrito de Novo Horizonte; a duplicação da ponte que liga a capital Palmas ao distrito de Luzimangues, em Porto Nacional; e a duplicação da TO-080 até o Parque da Ferrovia, sentido Paraíso do Tocantins, onde será implantado um distrito industrial no local; e por fim, um anel viário na cidade de Gurupi com uma alça na entrada pela região sul do município e outra pela região norte.

“São três obras de grande importância para o Tocantins, estamos cumprindo a missão dada pelo nosso governador Wanderlei Barbosa e vamos fazer de tudo para que os projetos tramitem o mais rápido possível”, ressaltou Laurez Moreira.

Para o secretário Carlos Humberto Lima, a reunião foi extremamente importante e positiva, visto a possibilidade de angariação de recursos para importantes obras no Tocantins, que vão impactar de forma positiva na vida das pessoas. “Dilma sinalizou muita gratidão pela presença do vice-governador na reunião e nos deixou extremamente motivados, já que atenciosamente nos ouviu, mostrando positividade com o pleito do estado do Tocantins”, pontuou.

O secretário também comentou quais serão os trâmites após a reunião. “Agora, a Sics, conjuntamente com a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento, vai formatar os projetos dentro dos moldes exigidos pelo Banco, para que sejam protocolados conforme suas normas e submetidos ao comitê de crédito para aprovação ou não”, finalizou Carlos Humberto Lima.

NDB

O Banco NDB ou New Development Bank (Novo Banco de Desenvolvimento) é uma instituição financeira de desenvolvimento criada por cinco países dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), com o objetivo de promover o financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento.

Fundado em 2014, o NDB busca fortalecer a cooperação econômica entre as nações Brics e reduzir a dependência de instituições financeiras internacionais tradicionais, como o Banco Mundial. Seu foco principal é apoiar iniciativas que contribuam para o crescimento econômico e a melhoria das condições de vida nas regiões beneficiadas.

Pics

O programa Pics, desenvolvido pelo Governo do Tocantins por meio da Sics, é uma iniciativa voltada para o fomento da indústria, do comércio e dos serviços no Estado. O programa visa estimular o crescimento econômico e a geração de empregos, oferecendo incentivos fiscais e apoio técnico para empresas que desejam investir na região.

Por meio de políticas específicas, o Pics busca atrair investimentos, promover a competitividade do setor empresarial e impulsionar o desenvolvimento sustentável do Tocantins, contribuindo assim para o fortalecimento da economia local e a melhoria das condições de vida da população Em 2022, foram investidos R$ 30.392.271,00, já em 2023 os recursos autorizados superam R$ 70.000.000,00.

Cifit

Desde o dia 6 de setembro, o vice-governador Laurez Moreira está representando o Governo do Tocantins na China, onde segue uma série de compromissos internacionais no país asiático. Na programação, está a participação do Estado na 23ª Feira Internacional de Investimento e Comércio da China (Cifit), realizada pelo Ministério do Comércio da República Popular da China (RPC), em Xiamen, província de Fujian. O evento serve como uma plataforma de alto nível para promover o investimento estrangeiro na China e fomentar o comércio internacional.

Durante a Cifit, empresas, investidores e representantes governamentais de todo o mundo se reúnem para explorar oportunidades de negócios, discutir políticas de investimento e compartilhar conhecimento sobre tendências econômicas globais. Além disso, a Cifit abrange uma gama de setores, incluindo tecnologia, comércio, serviços financeiros, agricultura e muito mais, tornando-a um evento significativo para impulsionar a cooperação econômica internacional com a China.