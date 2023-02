Por Redação

Em menos de 50 dias, o Tocantins registrou 1,3 milhões de descargas atmosféricas, fazendo com que o acumulado do ano seja quase 30% maior que o registrado no mesmo período de 2022. Os números são da NetClima, que faz o monitoramento meteorológico e eventos climáticos em todo o país.

Somente no mês de janeiro foram 849.438 mil raios em todo o estado, o maior número para um mês nos últimos anos. Entre janeiro de 2018 até dezembro de 2022, o recorde de maior volume de descargas atmosféricas era referente a outubro de 2021, quando o estado registrou 788 mil descargas atmosféricas. O primeiro mês de 2023 registrou 40 mil descargas atmosféricas a mais na região.

“Nesse período chuvoso, nossas equipes estão trabalhando em contingência justamente para atender demandas emergenciais causadas pelas condições climáticas. Equipes estão alocadas em pontos estratégicos, em todo o estado, para minimizar prazos e agilizar atendimentos. E, do Centro de Operação Integrado, em Palmas, técnicos e operadores realizam o monitoramento em tempo real de todo o sistema elétrico do estado, 24 horas por dia, sete dias por semana”, reforça Alberto Cunha, gerente de Operações da Energisa Tocantins.

Os números são alarmantes e, para evitar acidentes, a distribuidora de energia reforça os cuidados com a segurança e atenção com a rede elétrica, em especial no período chuvoso, que deve se manter intenso em todo o estado. “Durante os temporais, são frequentes os casos de quedas de árvores, deslizamento de terras e objetos que são lançados sobre a rede, causando o rompimento de cabos de energia e a destruição de postes. Por isso, a empresa monitora em tempo real e faz os deslocamentos de equipes e materiais necessários para enfrentar as situações de instabilidade”, explica Cunha.

Já se a pessoa estiver na rua, os cuidados são redobrados. “É preciso ficar alerta e evitar áreas descampadas, ficar longe de árvores e estruturas metálicas durante as tempestades e jamais tocar ou se aproximar de cabos rompidos, pois podem estar energizados. Outro cuidado importante é não tentar retirar galhos ou objetos que podem ficar presos na rede elétrica por conta dos ventos”, explica a coordenadora de saúde e segurança da Energisa Tocantins, Luciana Teixeira.

Dicas

Para os próximos dias, a previsão é de mais chuvas significativas para o estado e, por isso, a Energisa reforça os cuidados que a população deve ter para se evitar acidentes elétricos:

– Quando estiver em casa, evite manusear aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou pés descalços e tocar nas partes metálicas dos objetos, prevenindo o risco de choque. Essa dica vale para qualquer período do ano, mas em dias de chuva a recomendação é ter mais atenção;

– Caso perceba que alguma parede da sua casa está úmida, não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas nela. As paredes podem ser fonte de choques e mau funcionamento de equipamentos, causando danos aos aparelhos;

– Não faça manutenções quando estiver chovendo. Em telhados, existe o risco de ser atingido por raios e, em equipamentos elétricos ligados à tomada, há chance de choque elétrico. Em caso de alagamento, curto-circuito ou princípio de incêndio dentro de casa, desligue imediatamente o disjuntor;

– Se estiver na rua e começar a chover, fique longe de áreas abertas, como campos de futebol. Também mantenha distância de piscinas, lagos, árvores, antenas e locais elevados. Evite encostar em grades e objetos metálicos, não se abrigue em lugares descampados, próximo de postes ou embaixo da fiação elétrica. Esses locais se tornam perigosos por causa do risco de descargas elétricas naturais, como raios;

– Se observar fios caídos, objetos ou pessoas em contato com a rede elétrica, galhos ou árvores entre a fiação, não se aproxime e entre em contato imediatamente com a Energisa;

– Se, devido à ventania, observar algum objeto que foi arremessado na rede elétrica, como placas, árvores, entre outros, não se aproxime ou tente afastar a fiação. Entre em contato com a Energisa e aguarde em local seguro, longe dos fios.

– Em caso de emergência, a população deve entrar em contato também com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A Energisa orienta aos clientes a informarem ocorrências de falta de energia por meio dos canais digitais. O atendimento é disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Pelo aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular), Agência Digital pelo site energisa.com.br e atendente virtual pelo WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Serviço

A imagem a seguir foi capturada durante o monitoramento das descargas atmosféricas que caíram na região de Palmas na noite desta terça-feira, dia 21, às 19h17. Pela imagem é possível perceber a quantidade de raios, representados pelos triângulos vermelhos. Apesar da chuva com volume expressivo de descargas atmosféricas que atingiu a região central do Estado, a rede elétrica se manteve estável, dentro da normalidade. Em Palmas, onde o volume de raios foi significativo, as ocorrências registradas foram controladas com o religamento automático do sistema elétrico da capital, sem falta de energia.