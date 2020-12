Em meio as exonerações de médicos da UPA, Gurupi inicia semana com o maior número de novos casos da Covid-19 no Tocantins

Conforme o Boletim epidemiológico foram registrados no Tocantins 164 novos casos da Covid-19 em 10 cidades do Tocantins, destes 42 em Gurupi, 41 em Palmas e 40 em São Bento do Tocantins.

Por Wesley Silas

O não cumprimento de acordos com médicos que atuam na UPA-25hs de Gurupi fez com que 17 profissionais que atuam na linha de frente da Covid-19 começassem a pedir exonerações no momento em que o Secretário de Saúde, Antônio Pakalolo nega o crescimento da pandemia na tentativa de justificar desnecessidade de corrigir os valores dos plantões médicos. “O problema foi a diminuição nos casos de Covid, apesar de agora ter aumentando um pouco de forma aceitável e, com isso, perdeu um pouco do objeto em que a nossa justificativa era em virtude da Covid”, disse Pakalolo na sexta-feira, 26, ao Portal Atitude.

Um alento para os gurupienses e moradores da região sul é baixa ocupação nos leitos de UTI/Covid-19 no Hospital Regional de Gurupi nesta segunda-feira, 30, encontrando-se com 30% (6/20) dos leitos ocupados, enquanto a ocupação dos leitos clínicos é de 54% (7/13).

Dados da Covid-19 no Tocantins

Hoje o Tocantins contabilizou 164 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 43 das últimas 24h. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data de ontem.

Dos 164 novos casos,140 foram detectados por RT-PCR, 8 por sorologia e 16 por teste rápido

Atualmente, o Tocantins contabiliza 257.890 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula81.632 casos confirmados. Destes, 74.068 pacientes estão recuperados, 6.400 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e1.164 pacientes foram a óbito.