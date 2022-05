Por Vania Machado, via Governo do Tocantins

Dando continuidade às ações de melhoria das condições de tráfego e de escoamento da produção, e ainda, de ampliação e adequação das unidades escolares para melhor atender a comunidade escolar, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, estará nesta terça-feira, 3, em Gurupi, região Sul do Estado, para dar uma série de ordens de serviços de obras bastante aguardadas pela população local.

A agenda inicia, às 10h30, no Povoado Trevo da Praia, com a assinatura da ordem de serviço para a retomada das obras de pavimentação da rodovia TO-365, compreendendo o trecho do entroncamento da BR-153 ao povoado. As obras, que estão paralisadas devido às fortes chuvas na região, contam com investimentos na ordem de R$ 70 milhões. O trecho tem 50 km de extensão, onde serão executados os serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, obras de arte e programas ambientais.

“É uma região que tem muitos produtores de grãos que precisam de melhores condições para escoar as suas produções e de tráfego também para acessar os serviços de saúde e educação, por exemplo. A comunidade aguarda esta obra há muito tempo e dentro em breve terá esse trecho pavimentado melhorando a qualidade de vida local”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

Educação

Às 14h30, acontece a inauguração do Espaço Maker do Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho, no setor Valdir Lins, cujo investimento é de mais de R$ 332,2 mil. O Espaço Maker é um espaço tecnológico para experimentações e formações educacionais, que atenderá 26 escolas da região, sendo 18 estaduais e oito municipais.

Já às 15 horas, no Colégio Militar Presidente Costa e Silva, o governador Wanderlei Barbosa, assina as ordens de serviços para reformas desta unidade e do Centro de Ensino Médio Bom Jesus.

O investimento na reforma do Colégio Militar Presidente Costa e Silva é de mais de R$ 3 milhões. No local serão feitas a reforma e adequação dos banheiros, do refeitório, das salas de aula, além da troca do piso, reforma da cobertura, da parte elétrica, melhoria na acessibilidade, implantação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP) e do posto de transformação 150 kva, pintura geral e paisagismo.

E na reforma do Centro de Ensino Médio Bom Jesus estão sendo investidos mais de R$ 2,1 milhões. No local será construídos refeitório, central de GLP (armazenamento de gás), depósito de lixo orgânico e reciclável, passarela coberta, rampa, e reformados a cozinha e ambientes administrativos para implantação de laboratório de química, arquitetura paisagística e reforma da quadra poliesportiva.

“Temos investido em reformas das nossas unidades escolares para dar melhores condições de trabalho para os nossos professores e proporcionar ambientes mais adequados para eles ensinarem e os nossos alunos aprenderem. São investimentos necessários que resultam na melhor qualidade do ensino, disso não tenho dúvida, e esse é o objetivo maior”, complementa.

Pecuária e Segurança

Após as assinaturas das ordens de serviços, o Governador reúne com produtores rurais e o secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café, para apresentação do Programa de Melhoramento Genético do Estado. A reunião acontece às 16h30, no auditório do Serviço Social do Comércio (SESC).

A agenda se encerra, às 17h30, no 4º Batalhão da Polícia Militar, com a cerimônia de entrega de armas e munições para a corporação.