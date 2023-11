Em Gurupi, Governador Wanderlei se mostra criterioso com a qualidade dos móveis para a Escola Cívico Militar  

Por Wesley Silas

Durante a vinda do governador Wanderlei Barbosa para inaugurar a unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão – PRONTO em Gurupi, em um confortável ambiente no Shopping Araguaia, com móveis novos, ele se mostrou nada satisfeito com situação das cadeiras e mesas (precárias) em visita as obras da Escola Cívico Militar Presidente Costa e Silva. O questionamento foi feito para o Secretário da Educação, Juventude e Esporte, Eder Martins Fernandes, conhecido como Edinho Fernandes. “Se está reformando tem que trocar os móveis”, disse o governador.

– Mesas velhas, disse o governador.

– O senhor autorizando, eu já mando trocar, respondeu Edinho.

– Isso aqui não precisa de autorização não, se está reformando tem que trocar os móveis, rebateu o governador.

Após os questionamentos, Edinho Fernandes disse ao Portal Atitude que “a reforma do colégio militar não incluía a troca dos mobiliários”.

“Somente a obra física mesmo. Mas já sabedores que os móveis (principalmente os do refeitório) estão velhos, nós já estamos com processo de aquisição de novos mobiliários em aberto. Porém, como estava previsto a aquisição só para 2024 eu solicitei o autorizo do nosso Governador já pra adquirimos ainda esse ano”, disse.

Segundo Edinho o governador sempre foi muito preocupado com a educação e autorizou, de imediato, a substituição dos móveis.

“Nós já sabíamos que ele iria reclamar quando ele visse os móveis velhos. O nosso governador quer trocar todo o mobiliário de todas as escolas. Ele não concorda de forma alguma em reformarmos a escola e não encaminhar móveis novos. E ele está certo. A educação desse estado nunca viu tantos investimentos como na gestão do Governador Wanderlei Barbosa”, disse Edinho.