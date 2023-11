Em Gurupi, governador Wanderlei Barbosa inaugura unidade de atendimento ao cidadão com mais de 200 serviços

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado do vice-governador Laurez Moreira, descerrou a fita que inaugura uma nova unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão – PRONTO em Gurupi, nesta segunda-feira, 6. Instalada no Shopping Araguaia, a unidade fica localizada em uma região central e de fácil acesso para o cidadão. No local, são oferecidos mais de 200 serviços relativos a 18 órgãos públicos estaduais.

“Trouxemos o antigo É Pra Já, que passa a se chamar PRONTO, para um lugar com melhores condições, climatizado e que as pessoas gostam de vir”, destacou o governador Wanderlei Barbosa, complementando que são diversos serviços ofertados em um só lugar. “Gostaria de agradecer ao secretário Paulo César Benfica e toda a sua equipe, que fizeram um trabalho atendendo a nossa orientação, de maneira eficiente”, enfatizou o Governador.

Além do PRONTO presencial, também haverá a oferta de serviços públicos em um novo portal. Ao todo, 464 serviços estão disponíveis aos cidadãos e servidores tocantinenses. Esses serviços abrangem uma ampla variedade de necessidades dos cidadãos, desde emissão de documentos, até solicitações de serviços públicos. “O PRONTO já conta com a colaboração de 23 órgãos governamentais cadastrados. Essa cooperação interdepartamental é crucial para garantir que todos os serviços essenciais estejam disponíveis em um só lugar, simplificando a vida dos cidadãos”, salientou o vice-governador Laurez Moreira.

Paulo César Benfica, que está à frente da Secretaria de Estado da Administração (Secad) e responsável pela instalação do PRONTO nos municípios do interior, contou que a semente desta iniciativa foi plantada pelo governador Wanderlei Barbosa e pelo secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, Sergislei Moura.

“O Governador deixa muito claro que o cidadão deve ser bem atendido. Quando a gente oportuniza que os quase 130 servidores possam trabalhar em um lugar aconchegante, a eficiência e qualidade são refletidas em seu atendimento. Essa semente nasce hoje em Gurupi e se expandirá para Porto Nacional e em mais sete municípios ano que vem”, projetou o secretário de Estado da Administração, ao agradecer o empenho de todos os servidores do PRONTO Gurupi.

“O governador traz esse presente para Gurupi exatamente no momento em que estamos comemorando os 65 anos desta bela cidade. A comunidade de Gurupi agradece tanto Wanderlei Barbosa, quanto Laurez Moreira”, citou a prefeita do município, Josi Nunes, complementando que “é importante a prestação de serviços como esses que buscam rapidez, agilidade e otimização do trabalho, além de trazer mais tranquilidade para nossa comunidade que, em um lugar só, pode resolver vários problemas. Isso é fundamental e um grande presente ao município, com novas instalações, modernidade e novas tecnologias”, agradeceu.

Quem também agradeceu foi a aposentada Joana Pereira Maia, de 72 anos. Natural do município de Peixe, ela mora em Gurupi há 40 anos.

“Aqui eu acho que tudo é melhor, mais conforto para todo mundo, tudo novo, bonitinho e limpo”, observou a aposentada, que estava acompanhada de sua filha buscando atendimento do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igeprev).

PRONTO

O PRONTO é um programa de atendimento ao cidadão do Governo do Tocantins, gerido pela Secad, que atua por meio da Superintendência de Administração e Finanças. Seu objetivo principal é proporcionar à população tocantinense um serviço de atendimento que estabeleça uma conexão direta entre o cidadão e as entidades governamentais de esfera estadual, municipal e federal. O PRONTO se destaca ao oferecer mais de 200 serviços, com ênfase na excelência e comodidade no atendimento.

São oferecidos à população os serviços das seguintes Pastas: Agência De Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec); Agência De Fomento do Tocantins; Departamento Estadual De Trânsito (Detran/TO); Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igeprev); Junta Comercial do Tocantins (Jucetins); Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins); Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju); Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor do Tocantins (Procon); Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins (Servir); Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas); Secretaria de Estado da Segurança Pública/Instituto De Identificação (SSP/TO); Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO); BRK Ambiental; Junta do Serviço Militar (Prefeitura Municipal de Gurupi), e demais serviços terceirizados ligados aos órgãos (tal como fotografias, copiadoras e afins). Atualmente, o programa possui duas unidades operacionais localizadas em Araguaína e Gurupi.

Mesa Farta

Na ocasião, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro) entregou aos pequenos produtores de Gurupi, as sementes de milho e feijão do programa Mesa Farta. A distribuição das sementes e o apoio técnico oferecido pela Seagro são ações concretas que visam melhorar a qualidade de vida das famílias e promover a segurança alimentar em todo o Estado. O programa também distribui sementes de frutas e hortaliças aos agricultores familiares, garante geração de renda e alimentos de qualidade para 10 mil famílias nas comunidades rurais do Tocantins.

“Hoje fizemos a entrega de nove toneladas de sementes, entre milho e feijão, para fortalecer o pequeno produtor, dando condições para que ele possa produzir em sua propriedade”, explicou o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café. Ele também lembrou sobre as linhas de crédito oferecidas pelo Banco da Amazônia e comentadas pelo governador Wanderlei Barbosa, na possibilidade de produtores de Gurupi buscarem essa informação e esses recursos. “O Plano Safra Para Pequeno Produtor é sempre lembrado e divulgado pelo governador, porque ele entende a importância dessa iniciativa. Só este ano, temos previsto R$ 300 milhões apenas para o Tocantins. Esse recurso, além de fortalecer o produtor, ajuda a girar a economia local”, pontuou o secretário Jaime Café.

O produtor Evilásio Matos da Silva, membro da Associação 13 de Maio e morador do assentamento Vale Verde, a 20 km de Gurupi, recebeu algumas sacas simbolicamente, representando todos os produtores rurais da região, que serão beneficiados com o Mesa Farta. “Além dessas sementes, que chegam em boa hora por conta do período da chuva, também receberemos calcário e adubo, tudo como forma de incentivo ao nosso trabalho”, enfatizou o produtor.

Obras

Ainda em Gurupi, o governador Wanderlei Barbosa visitou as obras da Escola Cívico Militar Presidente Costa e Silva, e as obras de pavimentação das Avenidas Pará e Maranhão, com recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego.