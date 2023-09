Por Redação

Em Araguaína, representando o Governo do Tocantins, o vice-governador Laurez Moreira participou, nesta quinta-feira, 31, de um seminário que discutiu mobilidade urbana, desenvolvimento, saneamento e os desafios da política nacional de habitação realizado pelo Ministério das Cidades e pelo Executivo Estadual. O evento contou também com a participação do ministro das Cidades Jader Filho.

Laurez Moreira, representou o governador Wanderlei Barbosa, que esteve na manhã desta quinta-feira, 31, com o ministro na capital Palmas, e destacou a importância da participação do Governo do Tocantins no seminário que trata sobre moradia e habitação para a população tocantinense.

“Nós sabemos o tanto que a temática deste seminário é importante na vida de cada cidadão brasileiro e é por isso que o ministro Jader Filho está aqui no Tocantins, para discutir questões importantes para desenvolvimento do Estado. O nosso governador Wanderlei Barbosa entende a importância da moradia e da habitação para o nosso povo e é por meio de parcerias que ele segue avançando em importantes pautas que buscam melhorar a vida das pessoas”, afirmou Laurez Moreira.

O Seminário de Mobilidade, Habitação e Desenvolvimento foi dividido em cinco painéis, sendo eles: Desenvolvimento Urbano e Socioterritorial; Os Desafios da Mobilidade Urbana nas Cidades; Os Desafios da Política Nacional de Habitação; Saneamento e Desenvolvimento Humano; e Ações da Secretaria Nacional de Periferias e Programa Periferia Viva. Cada painel foi apresentado por um secretário nacional do ministério.

O ministro Jader Barbalho Filho reforçou o compromisso do Governo Federal com a pauta de moradia em todo o Brasil e destacou que o Tocantins sempre foi prioridade na gestão do presidente Lula, até mesmo nos mandatos anteriores.

“Estamos aqui em nome do governo do presidente Lula, para discutirmos juntos as políticas públicas de habitação. Queremos entender o que de fato a sociedade tocantinense quer e precisa, destacamos que o Governo Federal tem muito carinho por essa terra e por essa gente, destinando aqui muitos recursos para moradia desde 2003”, pontuou o ministro.

O deputado federal, Alexandre Guimarães, agradeceu a visita do ministro e destacou todo o empenho do Governo Federal e do Governo do Tocantins, com as necessidades do Estado. “Desde o início do ano tenho percorrido o Tocantins e ouvido as demandas da população. Moradia, sem sombra de dúvidas, tem sido o maior anseio do nosso povo. Aqui agradeço ao ministro por aceitar o convite em vir nos visitar e poder firmar parcerias com nosso Estado”, afirmou.

Atento a todas as palestras, o senhor Cícero Pereira da Silva ficou muito satisfeito com a realização do seminário, pois agora acredita que pode finalmente conseguir sua primeira casa própria. O lavrador natural do Maranhão, veio para o Tocantins em busca de mais oportunidades e se instalou em Araguaína com toda a família. São 25 anos de trabalho árduo no Tocantins, na perspectiva de conseguir sua moradia, que segundo ele, agora está mais próximo de alcançar o sonho da casa própria.

“Eu me sinto otimista, vi que os governos estão tendo compromisso com o povo, aqui no seminário me sentirei mais confiante e com fé em Deus em breve terei minha casa”, comentou Cícero.