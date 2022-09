por Redação

A concentração da caminhada teve início no Posto Boiadeiro, esquina com a Cônego João Lima. De lá, Ataídes e seus apoiadores saíram conversando com as pessoas.

“Seguimos aqui em Araguaína, que tem um comércio pujante, e continuamos conversando com as pessoas. Vejo que estão muito receptivas a nossas propostas. E é isso que eu estou buscando, ouvir o povo, por isso estabeleci como meta cumprimentar cerca de 90 mil eleitores até o final da campanha”, afirmou.

Ataídes também destacou que foi um senador atuante e que, voltando ao Senado, buscará recursos para obras importantes em Araguaína.

“Vejo que aqui precisamos ainda asfaltar bairros, terminar as obras do Hospital Geral, construir praças, centros de lazer, e tudo isso pode ser feito por meio de conversas com o governo federal, o governo do Estado, e também das emendas parlamentares. Quero dizer à população de Araguaína que pode contar comigo para intermediar esses diálogos”, assegurou.

Agenda de Ataídes nesta quinta (15) e sexta (16)

Ataídes participa de sabatina no SBT nesta quinta-feira, 15, no Programa Verdade na TV, ao meio-dia. Na sexta, 16, faz caminhada em Miracema, às 8 horas, saindo do Mirashopping.