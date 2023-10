Em 10 anos apenas três casamentos homoafetivo em Gurupi foram registrados no Cartório da cidade

Por Wesley Silas

O casamento com pessoas do mesmo gênero em Gurupi aconteceu logo após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ter editado uma resolução para obrigar a realização de casamentos homoafetivos em cartórios do país. “Eu não tenho vergonha, entropia e saio em qualquer lugar , tenho um coração melhor que muitos que estão à frente ou dentro de algumas igrejas”, disse o vereador Rodrigo Ferreira sobre a sua união com Narcelio Brito em 2003.

Informações do Cartório de Registro Civil de Gurupi após o casamento de Rodrigo Ferreira e Narcelio, apenas dois casais formalizaram a união homoafetivo, sendo duas mulheres e um gurupiense que mora na Alemanha com um alemão.

Projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo

Nesta terça-feira, 10, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi proibido na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados.

“Infelizmente alguns políticos em Brasília estão querendo derrubar. Acho que o nosso País tem grandes problemas para eles estarem preocupados com casamento homoafetivos . Dentro de algumas igrejas acontecem coisas piores. Deus pregou amor, hoje a maioria das pessoas pregam ódio e violência”, disse Ferreira.

A proposta ainda será analisada nas comissões de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial; e de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Se for aprovada, seguirá para o Senado.

A aprovação da proposta contraria a atual jurisprudência brasileira. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a união entre casais do mesmo sexo como entidade familiar.

Ao relatar o parecer, o pastor deputado Pastor Eurico (PL-PE), argumentou que cabe ao Poder Legislativo, e não ao STF, deliberar sobre o tema.

“A relação homossexual não proporciona à sociedade a eficácia especial da procriação, que justifica a regulamentação na forma de casamento e a sua consequente proteção especial pelo Estado”, disse.

A deputada Daiana Santos (PCdoB-RS) argumentou que a proposta aprovada é inconstitucional por causa da jurisprudência do STF. “A própria OAB já falou da inconstitucionalidade desse momento, deste espaço, que não deveria estar fazendo esse debate”, avaliou.

