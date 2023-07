Share on Twitter

La Scoop: Algunas mujeres tienen una idea de dónde realmente están dentro de ciclo menstrual, pero eso no significa que comprenden su fertilidad. Rastreadores de ovulación oferta incluso más precisión pero típicamente requerir mujeres probar su calor cada mañana y documento it encontrar una ventana para la concepción. El rastreador de virility wearable de Tempdrop asiste mujeres cómodamente ver exacto bienestar información e determinar su particular ovulación ciclos. Tempdrop detecta temperatura corporal y descanso hábitos para ayudar mujeres averigua sobre sus cuerpos. Y su propio aplicación proporciona un más preciso perspectiva sobre la salud reproductiva, si una mujer quisiera quedar embarazada.

Esterilidad es en realidad importante problema para Estados Unidos parejas buscar para empezar un hogar. Aproximadamente el 13 por ciento de parejas tienen problemas concebir un hijo, y 10 por ciento tener dificultad mantener esperando, de acuerdo con el EE. UU. división de Salud y Servicios humanos.

Y la infertilidad tiene los suyos propios causas. Damas poseer ovulación dilemas o obstruido falopio tuberías. Chicos puede tener una disminución fertilidad de esperma, y ambos socios pueden sufrir estrés con respecto a su circunstancia o cualquier otro ecológicos factores.

Para varios mujeres, podría ser difícil de encontrar fuera qué está pasando. A menudo, todo saben son querer quedar embarazada, y es ya no funciona.

Michael Vardi, creador y director ejecutivo de Tempdrop, que hace vestibles virilidad seguimiento unidades, sabe el conocimiento de verdad. Él recuerda exactamente cómo el chico con su esposa obtuve mucho más â € ”6 a 8 ​​varios meses â €” quedar embarazada otro de estos tres jóvenes que tenían el primer maternidad.

“Recuerdo las preocupaciones que siguió mensualmente adoptar el tercero o cuarto treinta días ese cualquier cosa terminó siendo sucediendo o algo así terminó siendo completamente incorrecto, “el chico dijo. “lo que fue como yo comencé descubrir eso personas no teníamos ninguna concepto hacia tiempo. “

Por esta razón, Michael inventó el rastreador Tempdrop, un dispositivo de computadora que monitorea la calor de una dama durante el sueño , una integral virilidad. Además, realiza un seguimiento de sueño diseños, otro útil datos punto que informa un algoritmo diseñado para ayudar mujeres comprender mientras son la mayoría de fructíferos.

En realidad para mujeres quienes son activamente tratando de abstenerse de embarazo, el mensual fertilidad patrón tiende a ser un misterio. Mujeres pueden saber cuándo debería anticipar sus particulares duración, pero es difícil para ellos entender si estén ovulando. El rastreador de Tempdrop virility ayuda damas ganar un mejor conocimiento de sus cuerpos hacer mucho más bien informados elecciones con respecto a su bienestar reproductiva.

Correcto Datos Medios Verdaderamente comprender Ciclos menstruales y fertilidad

< p> Muchas virilidad monitoreo aplicaciones en el mercado hoy necesitan damas para despertar simultáneamente todos los días, obtener su calor, y regístrelo. Michael mencionó que proceso plantea muchos problemas con respecto a acumulación precisa información.

Mujeres tienen menor ​​temperatura antes de ovular y después ovulación, ellos experimentan un ligero impulso en calor. El problema es, cuerpo humano temperaturas adicionalmente cambiar dependiente de un individuo iría a descansar, si ellos bebió licor la noche antes, o si en realidad tener un bebé que se despierta todos en la tarde. Trabajadores del turno de noche con horarios anormales buscar fertilidad seguimiento difícil.

El rastreador de fertilidad Tempdrop acciones la calor de una mujer a través de un sensor portátil que lugares en durante la noche y despegará cada uno y cada mañana. A lo largo de los años, el fórmula aprende una mujer descansando calor hábitos y descanso alta calidad a mejor filter disturbios a calor lecturas como cubiertas y dormir roles.

“Tempdrop es un título de juego para mujeres entrenar virilidad comprensión. Ellos no tienen que despertar por otro lado, o podrían ser turno de noche empleados “el tipo mencionó.” Realmente es increíble escuchar cómo revela opciones para mujeres que resultaban ser interesadas en intentando virilidad comprensión técnicas pero renuncié rápidamente. “

Michael, quién es antecedentes en técnica fabricación y fabricación biomédica, desarrollado un modelo en tardío 2016 y lanzado el campaña invertir en su idea. El tipo produjo 1,200 gadgets para cumplir compras a través del primer lanzamiento características visto demanda crecer desde.

Incrementando a través de Comentarios de los usuarios

Michael mencionado él está ya estado jugando sugerencias de mujeres que {usan el|hacen uso del|utilizan el unidad wearable apreciar la forma en que rastrean su fertilidad y ciclos de ovulación.

Que retroalimentación ha-sido extremadamente positivo, como confirmado por el hecho innegable que la empresa principal estrategia online es en realidad el boca a boca de satisfecho clientes. Michael dijo él es apenas invertido dinero en marketing y publicidad.

“propio desarrollo es generalmente genuino y orgánico “, el chico dijo. “normalmente, más de dos embarazos cada día son lograrse con Tempdrop. “

La mayoría de Tempdrop clientes habitan {Estados Unidos|américa|ee. y Canadá, aunque el dispositivo es ganando popularidad entre damas en Europa, Reino Unido y Continente australiano. Numerosos usuarios tienden a ser católicos cuyo espiritual creencias hacerlos usar el “saludable Familia preparación manera “ayudarlos abordar el embarazo.

Numerosos clientes preferirían tal vez no hacer uso de anticonceptivo productos y desea realizar un seguimiento de sus rondas para que puedan mantenerse alejado de embarazo.

Michael dijo Tempdrop tiene un activo tablero de discusión, que él sigue para involucrar con clientes y darse cuenta su poseer ideas sobre este producto. La radiante comunidad está llena de mujeres que comparten sus batallas y resultados positivos en tener control de miembros de la familia preparación.

El chico mencionó que calentó su corazón leer sobre mujeres que lucharon por tener un niño arcoíris, o saludable niño después de un aborto espontáneo . Muchos eran capaces de conseguir embarazada con la información aprendieron de Tempdrop.

Tempdrop: preparándose para inicio una aplicación de sincronización única

Mientras Michael mencionó el chico solicita comentarios para mejorar la mercancía, el sensor portátil obtiene más inteligente como damas hacer uso de él. Después de dos semanas de normal desgaste, el fórmula discierne individuales diseña y detecta anomalías, como, incluyendo, si un pico en una mujer la temperatura corporal es debido a una ocasional pocas bebidas versus de la ovulación.

Los datos es en realidad precisa, y clientes podrían discutir esto debido a su atención médica empresas.

“Tempdrop es mucho más suave y permite consumidores saber lo que están pasando y exactamente qué estado (realmente están) “, Michael dijo. “hemos sido especial “.

Porque virilidad entró el mercado industria tres años antes, tiene necesitaba ser combinado con diferentes fertilidad gráficos aplicaciones así que consumidores pueden determinar su único patrón fases. Pero Michael declaró la empresa pronto lanzamiento un dedicado para crear gráficos, que será disponible para descargar en iOS y Android.

“la primera vez, vamos a oferta completo remedio y no solo Tempdrop como una instrumento temporal, “él mencionado. “Somos más en pista uso de la vecindario, prestar atención a lo que necesitan, y mantener mejorar según su retroalimentación “.

La software está diseñada para mujeres que o les gustaría conseguir embarazada y personas que no deberías Dependiendo de propio objetivos, pueden ver una virilidad pantalla para cuándo debería concebir o una ventana para si es seguro tener coito sin concebir un hijo.

“No es casi quedar embarazada o mantenerse alejado de maternidad, sino una vez que se comprende sus cuerpos “, el chico incluido. “Si ellos monitoreen particulares información, ellos ‘ son capaces de demostrablemente comprender el fertilidad patrón fase pueden ser en, hacer consciente elecciones sobre qué son conscientes “.

