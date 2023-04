Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

O educador físico e Diretor de Segurança Legislativa da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Edimar Rodrigues de Sousa Júnior, o Edi Júnior, 36 anos, faleceu na madrugada deste domingo, 9, em um acidente de trânsito em Porto Nacional. Em nota de Pesar, os deputados estaduais, Olyntho Neto e Marcus Marcelo Barros, lamentaram a morte de Edi Júnior. “Me solidarizo com familiares e amigos, pedindo a Deus que, em sua infinita bondade e misericórdia, conforte o coração de todos”, disse o parlamentar.

NOTA DE PESAR – Edi Júnior

Foi com muita tristeza, que recebi a notícia da morte, aos 36 anos, do educador físico e Diretor de Segurança Legislativa da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Edimar Rodrigues de Sousa Júnior, o Edi Júnior, ocorrida na madrugada deste domingo, 9, em um acidente de trânsito em Porto Nacional.

Dida, como era carinhosamente conhecido, trabalhou por mais de 10 anos na Aleto. Servidor público prestativo, dedicado e zeloso, esbanjava alegria e simpatia por onde passava. Pessoa simples, de coração imenso, ele vai deixar muitas saudades.

Neste momento de profunda dor e consternação, me solidarizo com familiares e amigos, pedindo a Deus que, em sua infinita bondade e misericórdia, conforte o coração de todos.

Olyntho Neto

Deputado estadual