por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 30, a educação tomou conta da Assembleia Legislativa do Tocantins com a sessão solene em homenagem aos 33 anos de criação da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) e aos 38 anos da Universidade de Gurupi (Unirg), uma homenagem requerida pelo deputado estadual Gutierres Torquato, que presidiu a sessão nesse momento tão importante para a educação no Tocantins.

“A Unitins e a Unirg são um dos maiores motivos de orgulho do povo tocantinense, são genuinamente tocantinenses e tem um grande poder de transformação econômica, social e educacional no nosso Estado. Nada acontece se não passar pela educação, por isso devemos valorizar as nossas universidades e reconhecer o seu papel”, explica o deputado Gutierres, que idealizou a homenagem as universidades.

Ex-aluno da Unirg o deputado falou também sobre a importância deste momento: “Vocês não imaginam dentro do meu coração a sensação de hoje estar na condição de deputado estadual, presidindo uma sessão de homenagem a algo que transformou a minha vida. Gurupi é minha história, Gurupi me deu todas as oportunidades que já tive até hoje e dentre elas a minha educação. A Unirg faz parte da história de todos nós e a Unitins começou a fazer parte da minha de uma forma muito especial, muito feliz em apresentar o requerimento que homenageia instituições tão importantes para o estado do Tocantins”.

Ao encerrar a cerimônia, Gutierres Torquato afirmou que irá apresentar a Assembleia um projeto para que a sessão solene em homenagem a ambas as universidades seja anual, isso para que possa ser prestado contas anualmente e apresentado a todo o Tocantins as transformações da universidade na vida do povo.

Unitins

O Professor Mestre Augusto Rezende, reitor da Unitins, que já fez parte do quadro da Unirg, se emocionou ao falar do poder de transformação da educação na vida das pessoas: “Hoje nós temos 1500 alunos inscritos e estudando no projeto ‘To Graduado’, em lugares que o ensino privado nunca chegaria, ou se chegaria seria com muita dificuldade (…) isso é inserção, isso é trabalhar o território, isso é trabalhar o ensino superior de uma forma descentralizada. Seria muito mais fácil pensar a Universidade Estadual do Tocantins em Gurupi, Paraíso e Palmas (…) Quando eu olho pro lado e a gente vê tantas pessoas sem estudar, não dá. Porque o estudo transforma, são mais de 91 mil famílias transformadas pelo ensino superior” destacou o reitor que apresentou um levantamento dos últimos anos da Unitins e da importância da Assembleia Legislativa na história da universidade.

Foram homenageados na cerimônia os representantes da Unitins: a professora doutora Darlene Teixeira Castro, vice-reitora da Unitins; professora mestre Alessandra Ruita Czapski, pró-reitora de graduação da Unitins; professora doutora Ana Flávia Gouveia de Faria, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Unitins; professora doutora Kyldes Batista Vicente, pró-reitora de extensão cultura e assuntos comunitários da Unitins; Ricardo de Oliveira Carvalho, pró-reitor de administração e finanças da Unitins.

Unirg

Homenageada da Unirg, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes parabenizou e agradeceu ao deputado Gutierres Torquato pela autoria do requerimento. A prefeita falou também sobre a história da Unirg, universidade idealizada e criada pelo seu pai Jacinto Nunes.

A reitora da Unirg, Professora Doutora Sara Falcão, homenageou a todos àqueles que já foram colaboradores da universidade e solicitou que estes se colocassem de pé para receberem as devidas homenagens.

Foram homenageados na cerimônia os representantes da Unirg: Antônio Sávio Barbalho do Nascimento, professor do curso de direito da Unirg; Célia Maria Augustini Lima, Servidora aposentada da Unirg; Hernande Fernades da Costa , auxiliar de serviços gerais da Unirg; a prefeita de Gurupi Josi Nunes, professora da Unirg; Neureny Martins dos Santos Silva, assistente administrativo da Unirg.