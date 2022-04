Share on Twitter

O deputado estadual Eduardo Siqueira Campos, por meio de nota, disse que pessoas estão espalhando fake news de que ele e demais parlamentares aprovaram o projeto de Lei que originou a homenagem ao ex-presidente Lula, com o título de cidadão tocantinense.

da redação

Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) decidiu, de última hora, não fazer a entrega do Título de Cidadão Tocantinense ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, por causa da legislação eleitoral. O nome do ex-presidente foi retirado da lista momentos antes da sessão solene.

Com isso, Lula não compareceu nem enviou representante à Casa. A Assembleia disse que seguiu uma orientação da procuradoria jurídica em razão de Lula ser pré-candidato à presidência da República nas eleições de outubro de 2022. Segundo Eduardo Siqueira, o projeto para concessão do Título é de 2007, feito pelo o então deputado estadual Carlos Gaguim.

Projeto de 2007 Apresentado na AL-TO

Nota

Em virtude de publicações em grupos de conversas por aplicativos e perfis de redes sociais em que citam o nome do deputado estadual Eduardo Siqueira Campos, cabe esclarecer o que segue:

1 – O projeto de Lei que originou a homenagem ao ex-presidente Lula, com o título de cidadão tocantinense, foi apresentado em 2007, pelo então deputado estadual Carlos Gaguim, e a Lei sancionada em 2008 pelo então governador Marcelo Miranda. Nesta referida legislatura, o hoje deputado estadual Eduardo Siqueira Campos não detinha mandato na Assembleia Legislativa do Tocantins. Portanto é inverídica a afirmação de que o mesmo teria participado da votação que aprovou tal homenagem.

2 – O deputado Eduardo Siqueira Campos solicita que os autores da referida publicação em redes sociais, corrijam a informação, uma vez que mesma se caracteriza como Fake News.

Assessoria de Imprensa

Deputado Estadual Eduardo Siqueira Campos