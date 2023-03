Por Redação

As solicitações são referentes a instituição do programa estadual de Arrecadação e Doação de Alimentos (TOCANTINS SOLIDÁRIO), roçagem e sinalização com lombada eletrônica na Rodovia TO-070 próximo ao trevo que dá acesso ao povoado de Dorilândia, no município Sandolândia; e a perfuração e instalação de equipamentos de poços artesianos no Assentamento Penha, no município de Peixe.

“É importante salientar a necessidade de buscar medidas para melhorar a qualidade de vida do tocantinense. Meu trabalho é representar a população e sempre buscar soluções para cada demanda”, destacou o deputado ressaltando que sempre está em contato com a população, ouvindo a opinião de grupos organizados que reivindicam a colocação de temas específicos em pauta.

“Recebo constantemente em nosso gabinete trabalhadores, lideranças de várias comunidades e entidades representativas, sempre sigo atento a cada demanda”, concluiu ele.