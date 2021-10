Para o Portal Atitude, o empresário Edson Tabocão (PSD) afirmou que é pré-candidato ao governo do Tocantins em 2022.

Por Régis Caio

O empresário do ramo de postos de combustíveis, Edson Tabocão, afirmou que é pré-candidato a Governador. Filiado ao PSD, que tem como Presidente estadual do partido o Senador Irajá, o empresário está percorrendo várias cidades do estado com o foco de levar o projeto 2022.

Tabocão está neste final de semana no sul do Estado, onde visitou várias lideranças políticas. “Temos um grupo e estamos nos fortalecendo em prol de discutirmos políticas públicas voltadas para o Tocantins”, disse o empresário ao Portal Atitude.