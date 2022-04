GURUPI TO

1ª vara cível Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL Nº 4930553

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS CITANDO: JADISON LOPES CARVALHO. OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor dos autos nº 0000894-96.2021.8.27.2722, Usucapião que lhe move REGIANE DIAS RIBEIRO, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 02677118165, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os fatos articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos do CPC. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 17 de março 2022. Eu, João Carlos Resplendes Mota, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito.