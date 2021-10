EDITAL Nº 3608966 – CITANDO: IGOR PRADO SILVA SANTOS, brasileira(o), portadora(o) da cédula deidentidade RG nº 610324 e do CPF/MF 006.206.551-35, atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar da Ação MONITÓRIA que lhe é proposta por CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, sociedade por ações devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.349.595/0001-09, para no prazo de 15 (quinze)dias, pagar a quantia devida ou embargar, bem como os honorários advocatícios fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, ciente de que cumprida a obrigação ficará isenta de custas, e caso não haja o pagamento, nem o oferecimento de embargos, constituir-se á de pleno direito o título executivo judicial.

REQUERENTE: CAIXACONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

REQUERIDO: IGORPRADO SILVA SANTOS. AÇÃO : Monitória – Processo: nº 0006003-67.2016.8.27.2722.

PRAZO DO EDITAL : 20(vinte) dias. Em Gurupi – TO.