por Redação

O objetivo do processo seletivo da senadora é escolher projetos que contribuem com a melhoria da qualidade de vida da comunidade local. Dessa forma, a atuação da parlamentar amplia o atendimento à população, de acordo com as suas necessidades, levando transparência e aproximando o seu mandato dos tocantinenses.

A seleção é aberta para qualquer entidade tocantinense sem fins lucrativos com, no mínimo, três anos de existência e CNPJ ativo, e apta para receber recursos do Governo Federal. Os projetos devem respeitar as normas das emendas parlamentares que fixam o valor mínimo de R$ 50 mil e máximo de R$ 200 mil.

Serão selecionados projetos nas mais diversas áreas, seja educação, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, causa animal. O principal critério, segundo a Professora Dorinha, é o impacto positivo que o projeto traz para a população.

Os interessados em participar devem acessar o site www.professoradorinha.com.br, clicar em “Edital de Emendas”, conferir as regras e preencher o formulário de inscrição também disponível no site. A publicação do resultado está prevista para o dia 13 de outubro.