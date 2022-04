Em continuidade às obras de pavimentação, conservação e manutenção nas rodovias federais concedidas à Ecovias do Araguaia, entre segunda-feira (18) e quarta-feira (20), equipes da concessionária promoverão interdições parciais de pista para obras de melhoria na malha viária ao longo da BR-153, em Goiás e Tocantins. Os serviços exigirão operação ‘pare e siga’, intercalando entre pista sul e norte, com horário previsto entre 6h e 18h.

Em Goiás, serão realizadas atividades de recuperação de pavimento entre os quilômetros 75 ao 03, em Porangatu; do quilômetro 200 ao 250, entre Uruaçu e São Luiz do Norte; e do quilômetro 398 ao 408, em Pirenópolis. Nestes trechos, os trabalhos serão executados nas duas direções da via. No Tocantins, estes mesmos trabalhos ocorrerão entre os quilômetros 630 e 670, entre Aliança do Tocantins e Gurupi, com movimentação nos dois sentidos da rodovia.

A Ecovias do Araguaia reforça que os bloqueios de pista são realizados sempre de forma itinerante, nos pontos determinados pela concessionária.

Ao longo das BRs-153/TO/GO, 414 e 080, seguem os trabalhos de tapa-buracos, roçadas e limpezas de drenagem, mas sem a necessidade de bloqueio de faixas de rolamento.

Todas as atividades acima estão sujeitas à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas.

Os serviços atendem ao contrato de concessão da Ecovias do Araguaia, em parceria com a GLP, e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Eles são parte dos trabalhos iniciais da concessionária – que deverão proporcionar mais conforto e segurança aos usuários –, e têm prazo de finalização em até dois anos após assinatura do contrato de concessão, realizada em outubro de 2021.

Recomendações para motoristas

A Ecovias do Araguaia recomenda atenção de motoristas e indica que reduzam a velocidade ao passar por trechos em obras, que estarão sinalizadas seguindo as normas vigentes da legislação.

Em caso de emergência, usuários (as) podem contar com o suporte da Ecovias do Araguaia pelo telefone 0800 153 0 153. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas. Pelo canal, além de solicitar atendimentos para situações que envolvam panes em veículos ou emergências, como acidentes, viajantes podem ainda consultar informações automáticas sobre o tráfego e ter acesso à Ouvidoria. As atualizações sobre as condições das vias também estão disponíveis no site www.ecoviasdoaraguaia.com.br e no perfil do Twitter (@ecoviasaraguaia).