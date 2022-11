Por Redação

A Ecovias do Araguaia recomenda atenção dos motoristas e indica que reduzam a velocidade ao passarem pelo trecho. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e equipes da concessionária prestam apoio no local.

Além desse trecho, há outros dois pontos de bloqueio no Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs 153, 414 e 080). No km 624 da BR-153, em Aliança do Tocantins, há interdição parcial desde a manhã desta terça-feira (1º). Veículos de passeio, veículos com cargas perecíveis e ônibus seguem trafegando no trecho.

Em Gurupi, no km 676, na manhã desta terça-feira (1º), foi retomado um bloqueio total na rodovia. Neste momento, veículos leves trafegam por um desvio em uma área vicinal.