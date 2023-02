Por Redação

A BR-153 tem interdição total de pista no km 654, em Dueré (TO), em razão da queda de uma árvore na rodovia.

O bloqueio começou por volta de 13h05 e ainda não há previsão de liberação. Equipes da concessionária atuam no local.

A Ecovias do Araguaia recomenda atenção dos motoristas e indica que reduzam a velocidade ao passarem pelo trecho.

Canais de atendimento

Em caso de emergência, a concessionária disponibiliza atendimento pelo telefone 0800 153 0 153. O serviço é gratuito e funciona 24 horas. Pelo canal, além de solicitar atendimentos para situações que envolvam panes em veículos ou emergências, como acidentes, os(as) viajantes podem ainda consultar informações automáticas sobre o tráfego e ter acesso à Ouvidoria. As atualizações sobre as condições das vias também estão disponíveis no site www.ecoviasdoaraguaia.com.br e no perfil do Twitter (@ecoviasaraguaia).