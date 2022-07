por Redação

Em três meses de operação nas rodovias federais BR-153/GO/TO, BR-414/GO e BR-080/GO, a Ecovias do Araguaia já realizou 10.373 atendimentos ao longo dos 851 quilômetros de vias administradas pela concessionária, entre os estados de Goiás e Tocantins. Os números contemplam o período entre 8 de abril deste ano, quando a concessionária iniciou os trabalhos operacionais na região, até 8 de julho.

No intervalo, 2.069 atendimentos envolveram o serviço de remoção de veículos por guinchos, tanto leves quanto pesados, em casos de problemas mecânicos mais complexos, ou até mesmo de acidentes, quando é necessário transferir o veículo até um local seguro. Destas ocorrências, a maioria foi registrada na BR-153, com 1.253 remoções em Goiás e 390 no Tocantins. Os guinchos também prestaram 318 socorros na BR-414/GO e houve 108 suportes para ocorrências identificadas na BR-080/GO.

Outros 7.325 atendimentos foram relativos ao trabalho de inspeção de tráfego, realizado por viaturas que percorrem as rodovias durante 24h por dia, dando apoio para a sinalização de acidente, retirada de objetos da pista, localização de veículos que apresentaram problemas mecânicos, entre outros.

Também ocorreram atendimentos mecânicos para situações mais simples, como panes em veículos, troca de pneus e recarga de baterias. No total, foram 168 suportes, sendo 118 deles realizados no trecho da BR-153/GO, além de 24 na BR-153/TO. Outros 16 atendimentos de apoio mecânico foram registrados na BR-414/GO, além de dez ocorrências na BR-080/GO.

Socorro médico

Além do apoio mecânico e inspeção de tráfego, os serviços prestados pela Ecovias do Araguaia nas vias concedidas incluem o atendimento pré-hospitalar em situações de emergência identificadas nas rodovias, disponibilização de veículos de combate a incêndio e resgate de animais e a oferta de 19 Bases de Serviços Operacionais ao longo do trecho concedido – nove delas com banheiros para viajantes, fraldários, estacionamento e serviços de informações.

Nos três primeiros meses de operação, foram registrados 538 atendimentos pré-hospitalares, em casos de acidentes e outras situações que envolveram necessidade de suporte de emergência, com registro de 639 vítimas ilesas, 93 feridas e 15 vítimas fatais. A prestação deste serviço ocorreu em sua maioria na BR-153, com 357 atendimentos em Goiás e 99 no Tocantins. Na BR-414, houve 62 socorros realizados pelas equipes médicas da concessionária, enquanto 20 atendimentos foram prestados na BR-080.

No período, foram registrados ainda 362 acidentes no trecho concedido, 13 deles com vítima fatal. Dos acidentes com vítimas ilesas, 191 ocorreram na BR-153 – 162 em Goiás e 29 no Tocantins –, além de 36 casos na BR-414 e quatro registrados na BR-080/GO. Já nas ocorrências com pessoas feridas, foram registrados 98 casos – 53 deles na BR-153/GO e 14 na BR-153/TO. Outros 21 foram contabilizados na rodovia BR-414/GO e dez na BR-080/GO.

A Ecovias do Araguaia também conta com caminhões-pipa ao longo do trecho, que realizaram 245 atendimentos nos três primeiros meses dos serviços operacionais da concessionária na região. Na BR-153, foram 188 ocorrências na em Goiás e 23 no Tocantins, além de 24 registros na BR-414/GO e dez na BR-080. O trabalho inclui não apenas o combate aos focos de incêndio às margens das rodovias, mas também a limpeza da pista em caso de derramamento de cargas, por exemplo.

Já os caminhões boiadeiros fizeram 28 atendimentos (17 na BR-153/GO; quatro na BR-153/TO e sete na BR-414/GO). O trabalho inclui o recolhimento de animais que transitavam próximo à pista e ofereciam risco à segurança de viajantes.

Comportamento seguro

Imprevistos durante o trajeto em uma rodovia podem ocorrer com qualquer motorista, e a concessionária possui equipes especializadas preparadas para prestar o suporte 24h. No entanto, a coordenadora de Operações Rodoviárias da Ecovias do Araguaia, Ghislaine Testoni, alerta para a necessidade de adotar comportamentos seguros. “Sobretudo no mês de julho, quando muitas famílias saem de férias, aumentando o fluxo de veículos em nossas vias, é primordial que as pessoas façam uma direção defensiva, atentando-se à sinalização e aos limites de velocidade, além de realizarem a revisão prévia de seus veículos antes da viagem. São atitudes simples que ajudam a diminuir as ocorrências nas rodovias”, destaca.

Dados de atendimentos

Ano 2022 Período (Datas) 08/04/2022 ATÉ 08/07/2022 DADOS DE ACIDENTES Acidentes BR-080 BR-153/GO BR-153/TO BR-414 Total parcial Acidentes com Ilesos 4 162 29 36 231 Acidentes com Feridos 10 53 14 21 98 Acidentes com Óbitos 0 6 4 3 13 Informação de Acidentes 1 13 2 4 20 Total Parcial 15 234 49 64 362 DADOS DE VÍTIMAS Vítimas BR-080 BR-153/GO BR-153/TO BR-414 Total parcial nº de vítimas Ilesas 16 461 63 99 639 nº de vítimas feridas 4 58 19 12 93 nº de vítimas fatais 0 8 4 3 15 Total Parcial 20 527 86 114 747 DADOS DE ATENDIMENTOS Atendimentos BR-080 BR-153/GO BR-153/TO BR-414 Total parcial Atendimento Mecânico 10 118 24 16 168 Atendimento Pré-Hospitalar 20 357 99 62 538 Serviços de Remoção (Guincho) 108 1253 390 318 2069 Total Parcial 138 1728 513 396 2775 DADOS DE ATENDIMENTOS Atendimentos BR-080 BR-153/GO BR-153/TO BR-414 Total parcial Atendimento Boiadeiro 0 17 4 7 28 Atendimento Pipa 10 188 23 24 245 Eventos de Inspeção 432 4655 1152 1086 7325 Total Parcial 442 4860 1179 1117 7598

Canais de atendimento

Em situações de emergência, os viajantes podem acionar a Ecovias do Araguaia pelo telefone 0800 153 0 153. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas. Além de solicitar socorro médico e mecânico em situações que envolvam panes em veículos ou acidentes, pelo serviço também é possível consultar informações automáticas sobre o tráfego. O canal permite, ainda, entrar em contato com a Ouvidoria (opção 4), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, exceto em feriados.

As atualizações sobre as condições das vias também estão disponíveis no site www.ecoviasdoaraguaia.com.br e no perfil do Twitter (@ecoviasaraguaia). Outra ferramenta disponível é o Aplicativo EcoRodovias, que pode ser baixado na App Store e Google Play. Pelo aplicativo, quem trafega pelas rodovias concedidas à Ecovias do Araguaia pode reportar ocorrências nas vias, navegar pelo mapa interativo do trecho, além de abrir solicitações de socorro médico e mecânico, acionando o botão SOS do App.