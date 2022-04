Gurupi registrou zero casos positivos de Covid-19 pela segunda vez nos últimos cinco dias. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, registrou zero casos positivos para Covid-19 em dois dias neste mês de abril, nesta terça, 05 e na última sexta-feira, 01.

Nesta terça-feira, de acordo com o monitoramento realizado pela Vigilância Epidemiológica, além da ausência de casos positivos para Covid-19, outros números também podem ser comemorados, é o caso do número de suspeitos. No Boletim emitido hoje, também não existe registro de casos suspeitos, apesar de apresentar 19 casos ativos. Sobre as internações, ninguém está internado na rede pública municipal, nem nos hospitais particulares. Porém, uma pessoa encontra-se internada na UTI do Hospital de Referência de Gurupi – HRG.

“Certamente a diminuição de casos positivos nos deixa mais tranquilos e aliviados, porém não significa que a pandemia acabou. O número zerado revela que a população está cooperando com os cuidados de prevenção e a vacinação” salientou Lucas Lemes, secretário interino de saúde. Enfatizando ainda que os cuidados precisam ser mantidos.

Ainda segundo o monitoramento realizado pela Vigilância Epidemiológica, Gurupi conta com 20.119 pessoas recuperadas da Covid-19. Gurupi está há 14 dias sem óbito por Covid-19, o último foi registrado no Boletim Epidemiológico do dia 21 de março.

#VacinaAmiga

A diminuição dos casos deve-se à ampla vacinação da população, que chega a 135.287 doses de vacina aplicadas.

A estimativa de quem tomou a primeira dose é de 79% da população, estão inclusos os adolescentes e a aplicação das doses infantis. Já a segunda dose, alcança 68% dos gurupienses.

A menor estimativa está na dose de reforço ou terceira dose, somam apenas 25% da população.

Um cenário que exige o empenho do poder público e da sociedade para elevar os índices vacinais. É o objetivo da campanha #VacinaAmiga que foi implementada em março, com a união da Rede Colaborativa e da força de trabalho dos profissionais da saúde.