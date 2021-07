por Wesley Silas

Pastor Antônio Baltazar e sua esposa, pastora Ruthlene Alves Cardoso Cardoso retornam a Gurupi depois de 19 anos de pastoreio nos estados de Mato Grosso e São Paulo. Ao Portal Atitude, o pastor comentou sobre o desafio de assumir o lugar do pastor João da Cruz Gomes Feitosa que foi a óbito na última sexta-feira, 09, em decorrência da Covid-19.

“É com temor e tremor que assumo a presidência da Igreja Assembleia de Deus, ministério de Madureira em Gurupi. No dia 10 de julho de 2021, após a partida do grande amigo, companheiro e discipulador, assumi o lugar do pastor Dr. João Gomes da Cruz Gomes Feitosa que deixa para a igreja de Gurupi, para o Estado do Tocantins e para o Brasil um grande exemplo de vida e conduta cristã, como também um legado”, avaliou o pastor Antônio Baltazar.

Para ele, assumir no lugar do pastor João da Cruz Gomes Feitosa será um dos maiores desafios na sua carreira de líder religioso.

“Substituir o pastor João da Cruz Gomes Feitosa não é tarefa fácil diante a sua sabedoria, conhecimento, prudência, forma tão leal de conduzir as coisas pertinentes à obra de Deus. O pastor João da Cruz Gomes Feitosa sempre foi meu inspirador como formador de obreiros, conselheiro, muito cauteloso e responsável, assim como foi muito diligente para trabalhar para o Senhor Jesus que durante 21 anos pastoreou esta igreja com maestria”, considerou o pastor Baltazar.

Gratidão

Com sentimento de gratidão, o pastor Antônio Baltazar concluiu a entrevista com reconhecimento aos líderes nacional, estadual, local, assim como os demais membros que compõem o corpo da Igreja em Gurupi.