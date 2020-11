Duplicação da BR-153 ocorrerá nos primeiros anos de concessão, apontam ministro da Infraestrutura e TCE à senadora Kátia Abreu

Conforme a senadora Kátia Abreu, inicialmente o ministério previa que a duplicação do trecho no Tocantins levaria 20 anos após a concessão.

por Redação

Em reunião online nesta quarta-feira (18), o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) informaram à senadora Kátia Abreu (PP-TO) que o edital de privatização da BR-153 será alterado e atenderá ao pleito para que a duplicação da rodovia ocorra já nos primeiros anos da concessão.

Kátia Abreu, coordenadora da bancada federal do Tocantins no Congresso Nacional, promoveu reunião para debater o pleito com o ministro Tarcísio, com participação dos deputados Célio Moura, Dorinha Seabra, Tiago Dimas e Vicentinho Júnior. A senadora ainda procurou apoio no TCU junto ao ministro Vital do Rêgo, relator do processo, e ao ministro Bruno Dantas.

No encontro, ficaram acertadas as modificações para fazer justiça ao Tocantins e priorizar o desenvolvimento regional. “Agradeço aos ministros do TCU pela sensibilidade e espírito público no apoio junto ao ministro Tarcísio para reavaliação do assunto. Eles me informaram a grande notícia ao final da reunião dos três em Brasília”, comemorou a senadora.