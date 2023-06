Por Redação

O deputado estadual Gutierres Torquato convidou, na manhã desta sexta-feira, 16, o diretor superintendente da Ecovias Araguaia, Carlos Eduardo Auchewski Xisto. Na oportunidade, o deputado o convidou para comparecer a Assembleia Legislativa do Tocantins e conversar com os deputados estaduais, federais, o governador do estado do Tocantins Wanderlei Barbosa e o vice-governador Laurez Moreira.

O objetivo é debater sobre a duplicação da rodovia BR-153, que liga Aliança do Tocantins – TO a Anápolis – GO. Outro tema que deve ser abordado na visita é a qualidade do serviço ofertado no pedágio que liga Gurupi e Aliança do Tocantins.

“Muito já foi melhorado com o aumento da segurança na trafegabilidade. Porém, ainda precisamos da duplicação dessa importante rodovia. Esse é o sonho do povo tocantinense e pedimos a Ecovias que assuma esse compromisso com a nossa gente”, destaca o deputado.

O superintendente Carlos Xisto firmou o compromisso e afirmou que aguarda a data para comparecer a Assembleia Legislativa do Tocantins.