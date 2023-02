Por Wesley Silas

A inauguração da nova ala psiquiátrica do HGP contou com a presença de familiares do médico homenageado como a viúva Haidee Campitelli, as filhas Drª. Camilla Campitelli, Drª. Aline Campitelli e a servidora pública Fernanda Campitelli.

“Agradeço em nome do meu falecido pai está homenagem. Foi um profissional que se doou em prol da psiquiatria no estado do Tocantins e que hoje estaria muito feliz com a qualidade da estrutura aqui apresentada. Agradecemos toda a direção e também cada funcionário dessa nova ala que recebe o nome do nosso pai e sei que aqui todos os profissionais vão ter mais qualidade estrutural para poderem entregar um serviço de ainda mais qualidade para a comunidade”, agradeceu a filha Drª Camilla Campitelli.

Sobre a Unidade

A unidade abre com o objetivo de acolher a necessidade dos pacientes de uma maneira digna, organizada, estruturada para ofertar uma melhor assistência.

Cada enfermaria dispõe de ambiente climatizado, um banheiro e dois leitos, além de duas poltronas. O setor conta com repouso e copa para os servidores, um consultório médico, carrinho de emergência e posto de enfermagem.