Por Wesley Silas.

Segundo a prefeita Josi Nunes, sua mãe foi vacinada com as quatro dose da vacina, mas teve comprometimento no pulmão e coração

”Ela continua internada porque está com Covid19 que comprometeu o coração e agora o pulmão, mas está estável. Acabei de ter informações dos médicos e o quadro dela está estável e a questão é que o pulmão, apesar dos antibióticos não teve melhoras; mas os médicos falaram que a Covid19 é uma coisa inexplicável e pode está estável e de repente pode ter qualquer coisa que comprometa mais. Uma coisa que é positiva é que ela vacinou as quatro doses e os médicos avaliam que as pessoas que fizeram todas as vacinações a possibilidade de recuperação é muito grande e vejo isso como muito positivo”, disse a prefeita Josi Nunes.