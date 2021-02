A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que, lamentavelmente, mesmo com todos os esforços da equipe multiprofissional do Hospital Geral de Palmas (HGP), os pacientes L. P. C. P (homem de 66 anos) e E. C. N. (mulher de 54 anos), oriundos de Manaus, foram a óbito, nesta quinta-feira, 11.

por Redação

Segundo a SES, os pacientes estavam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do HGP, desde a chegada em Palmas e apresentavam comorbidades.

“A SES informa que o Ministério da Saúde (MS) e a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas farão os protocolos e procedimentos para o traslado dos corpos para Manaus”, informou.

A SES enfatizou que dos 17 pacientes recebidos no Tocantins, nove receberam alta hospitalar, três foram a óbito e cinco ainda seguem sob os cuidados das equipes multiprofissionais, do HGP e do Hospital Estadual de Combate à Covid-19.

“O Governo do Tocantins se solidariza com os familiares, neste momento de irreparável dor, com o mesmo sentimento que se estende a todas as famílias tocantinenses enlutadas”, lamentou.