Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

Segundo as denúncias do MPTO, os ex-presidentes do Naturatins nos anos de 2013 e 2014 expediram atos administrativos fraudulentos que autorizavam os desmatamentos.

Em 2013, o então chefe do Instituto, com a participação de um analista técnico e dois consultores ambientais, permitiu o desmatamento de mais de 250 hectares em áreas de preservação permanente e de reserva legal, equivalentes a 250 campos de futebol, em uma fazenda no município de Paranã.

No ano seguinte, quando o Naturatins estava sob novo comando, o presidente, com apoio de um consultor ambiental, autorizou o desmatamento ilegal de aproximadamente 600 hectares de reserva legal, área correspondente a 600 campos de futebol, em uma fazenda no município de Cariri.

Segundo o promotor de Justiça Francisco Brandes, esta é apenas uma das inúmeras investigações empreendidas pelo MPTO e acompanhadas pela Força-Tarefa Ambiental, relativas a ilícitos contra o meio ambiente, havendo o reconhecimento das fraudes pelo Poder Judiciário em praticamente todas.

“As ações promovidas pelo MPTO visam buscar a recomposição do dano ambiental e a recuperação das áreas ambientalmente protegidas, desmatadas ilicitamente, principalmente nos anos de 2012 a 2015”, ressalta Brandes.

O promotor de Justiça Mateus Reis ressalta que a grande maioria dos produtores rurais do Estado do Tocantins está em situação de regularidade ambiental, o que justifica a necessidade dessas investigações, a fim de promover a concorrência leal na atividade agroindustrial.

Gaema

A promotora de Justiça Maria Juliana Naves do Carmo afirmou que o combate aos grandes desmatamentos e às fraudes em realocação de reserva legal no Estado continuará como prioridade do Ministério Público. E explicou que a Força – Tarefa Ambiental foi substituída pelo Grupo Especial de Atuação Ambiental (Gaema).

Condenações

Crimes cometidos em 2013 (processo n. 0005997-96.2017.8.27.2731)

Ex-presidente – um ano de detenção e 10 dias-multa;

Analista técnico – um ano de detenção e 10 dias-multa;

Dois consultores ambientais – quatro anos de detenção e 13 dias-multa.

Crimes cometidos em 2014 (processo n. 0012022-89.2016.8.27.2722)

Ex-presidente – um ano e 97 dias-multa;

Consultor ambiental – quatro anos e 126 dias-multa;

Pagamento de indenização – R$ 5 milhões para reparação dos danos ambientais.

(Shara Alves de Oliveira/MPTO)