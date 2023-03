Share on Twitter

por Wesley Silas, com informações da Secom Municipal

O Parque Agroindústrial de Gurupi se tornou uma boa escolha para o empreendedor escalar um novo negócio por diversos fatores, principalmente os ligados ao agronegócios e a logística de Gurupi que eleva a cada ano o índice de sucesso empresarial. Nesta direção, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente tem dado continuidade à política de incentivo empresarial e o último exemplo aconteceu na manhã desta quarta-feira, 15, com a assinatura do termo de doação de área no Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG) a dois empreendimentos.

Desta vez, receberam as áreas as empresas Terra Boa, indústria do ramo de comércio atacadista de alimentos para animais; e Foco Agronegócios, indústria no ramo de Comércio Atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo e insumos agrícolas, incluindo armazenamento, câmara fria e tratamento industrial de sementes.

A prefeita Josi Nunes, reforçou que sua gestão tem incentivado a chegada de novos empreendimentos e a ampliação das empresas já existentes.

“Estamos buscando facilitar o acesso dos empresários a essas áreas. Empresários que querem empreender, querem ampliar seus negócios e gerar emprego e renda. Temos dado esse auxílio às empresas que já estão na cidade e aos que querem se instalar, são todas bem-vindas. Nossa cidade tem se destacado na criação de negócios, geração de renda e vamos continuar com essa política”, disse, ressaltando que na sua gestão já foram entregues áreas a 34 empresas, mais do que em 30 anos, quando 31 terrenos foram doados.

O empresário Marcelo Dominici, da Terra Boa, que está no mercado gurupiense há 20 anos, destacou a importância do incentivo do poder público municipal aos empresários que querem investir na cidade.

“A gestão está nos possibilitando a ampliação dos nossos negócios, a melhoria dos nossos atendimentos, e gerar novos empregos em Gurupi. Estamos felizes e gratos pelo reconhecimento do poder público pela nossa empresa e todos os nossos colaboradores”, disse.

O proprietário da Foco Agronegócios, Ivan Alves da Silva, que instalou a primeira filial em Gurupi há dois anos, enfatizou que o incentivo do poder público municipal por meio da doação de área é muito válido.

“É excelente ter esse bom acolhimento com um ponto bem estruturado como o ofertado no PAIG. Nossa meta é buscar novos investimentos, criar novas tecnologias, trazer parceiros para também investir em Gurupi, e esse incentivo é fundamental para que possamos ter um crescimento sustentável e assim colaborar com Gurupi e região”, argumentou.

A diretora de Indústria e Comércio, Daniella Vitorino, falou da satisfação em colaborar com mais uma entrega de áreas a empresários que vão ofertar retorno ao município com geração de emprego.