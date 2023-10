Doação indiazinha bebê recém-nascida pela mãe a um casal de brancos é investigado em Gurupi

Por Wesley Silas

Segundo apurou a reportagem do Portal Atitude ao dar à luz a um bebê a mãe que mora em uma aldeia da Ilha do Bananal teria levado a criança a um cartório da cidade e doado para um casal de brancos, atropelando as exigências legais.

“Ela disse que saiu do hospital e deu a bebê para tori (homem branco) e chegou na aldeia com vários objetos, sem que ela tinha recursos para comprar”, disse uma pessoa que acompanha o caso e pediu para não ter o seu nome divulgado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e a Advogado-Geral da União entrou com um pedido de busca e apreensão para devolver a criança devido o processão não ter iniciado Vara de Infância e Juventude.

Conforme encontra-se registrado no cartório a doação teria sido feita para um casal que mora no estado de Goiás. (Em breve mais informações).