De acordo com o presidente do Sisepe, Elizeu Oliveira, a reunião foi muito produtiva e a boa receptividade do gestor da Sefaz-TO mostram uma nova forma de tratar os servidores públicos por meio do Sindicato.

“Fomos muito bem recebidos, levamos ao conhecimento do secretário as nossas necessidades, solicitamos mais agilidade para solucionar nossas solicitações”, ao concluir, o presidente disse: “Nossa reunião foi excelente e já vinha sendo trabalhada com a Pasta, mesmo porque, sabemos da responsabilidade que temos para com os nossos filiados”.

Além do presidente Elizeu, participaram da reunião, os seguintes diretores: Marcos Roberto e Gebson Reis, o assessor Uverlandes Milhomem, o advogado Marcos Emílio e o secretário Júlio Secundino.

Destaca-se também, que em apenas 15 dias após assumir a presidência e dar posse aos novos membros da diretoria do Sisepe, as ações coordenadas pelo presidente, em busca dos benefícios da categoria, estão sendo realizadas. Dentre elas, ressalta-se diversas reuniões, alinhamentos e ajustes nas contas e obrigações da entidade. Uma destas reuniões foi com o secretário da Administração do Estado, Paulo Cesar Benfica Filho, na semana passada.

Nota-se uma nova postura com a atual gestão, que a cada dia, busca o melhor, para os servidores públicos do Tocantins, em especial aos do Quadro Geral. Desta forma, é importante que o filiado dê sua contribuição para os gestores e aquele servidor que por ventura, ainda não está filiado, venha se filiar e contribuir, pois, só com a união de forças, o Sisepe vai progredir e os servidores serão melhor representados.