Diretor geral do DNIT confirma ao governador Wanderlei Barbosa que a licitação para obra da BR-010 será realizada ainda este ano

Em Brasília, o governador Wanderlei Barbosa recebeu do diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, a confirmação de que o processo licitatório para a construção do trecho da Rodovia BR-10 que passa pelo Tocantins será realizado ainda este ano. Trata-se de uma obra essencial para a infraestrutura logística do Estado e o desenvolvimento econômico das regiões abrangidas.

A Rodovia BR-010 tem 1.955 km de extensão, ligando Brasília (DF) a Belém (PA), com um traçado que segue paralelo à BR-153, a Belém-Brasília, passando pelos estados de Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. Nesse trajeto, os cerca de 735 km que passam pelos municípios tocantinenses de Rio Sono, Bom Jesus, Santa Maria, Itacajá e Goiatins aguardam por obras de pavimentação.

A audiência, agendada pelo deputado federal Ricardo Ayres, ocorreu nesta segunda, 2, e contou com a presença da senadora professora Dorinha, do secretário Extraordinário de Representação em Brasília, Carlos Manzini, do chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes, e do procurador-geral do Estado, Kledson de Moura.

Também participaram representantes do Movimento Pró-BR-010, formado por prefeitos, vereadores, empresários e outras lideranças dos municípios dessa região, que lutam pela realização da obra.

O governador Wanderlei Barbosa comemorou a confirmação do DNIT, reconhecendo a participação de todos os envolvidos.

“Recebemos um alento para continuarmos trabalhando por essa obra. O DNIT confirmou a priorização e temos também o comprometimento da bancada parlamentar federal em alocar os recursos, por meio de emendas, ao Orçamento da União. É uma conquista, acima de tudo, dessa grande mobilização em defesa do avanço do nosso Tocantins”, afirmou o Governador.

O diretor do DNIT, Fabrício Galvão, confirmou que a obra entrou na programação do Programa de Aceleração do Crescimento 2023, o Novo PAC, e, portanto, tornou-se uma prioridade. “Nós entendemos a importância estratégica desse empreendimento e ainda este ano vamos contratar o projeto, iniciar o processo de licenciamento ambiental e retomar as obras da BR-010, que é um grande sonho para a integração logística do país”, afirmou.