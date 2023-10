Direto de Brasília: Em audiência com o ministro Lupi, deputados Eduardo Fortes e Gutierres Torquato solicitam agilidade nas perícias médicas do INSS no TO

Por Redação

Em reunião exclusiva com o ministro da Previdência Social, Carlos Roberto Lupi, nesta quinta-feira, 19, os deputados tocantinenses Eduardo Fortes e Gutierres Torquato solicitaram diversas melhorias na estrutura das Agências da Previdência Social (APS) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) instaladas no Tocantins. Entre as melhorias, está a solicitação de médicos peritos para as cidades de Gurupi e Araguaina e agilidade nas perícias médicas no estado, assunto defendido por Eduardo Fortes desde o mês de fevereiro de 2023 e que também já foi tema de requerimento apresentado por Fortes e o deputado Jorge Frederico na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto).

“Estamos aqui em nome de todos os tocantinenses. Juntos formamos uma força tarefa para promover a diminuição do sofrimento de grande parte da população tocantinense que padece com a longa espera para a obtenção do seu direito previdenciário”, detalhou o deputado Eduardo Fortes esclarecendo que o INSS no Tocantins tem a maior incidência de espera do país, podendo chegar a mais de 6 meses de espera para conseguir fazer uma perícia médica.

De acordo com números divulgados pela imprensa, esse número hoje é de aproximadamente 13.397 pessoas na fila de espera pelos serviços da perícia médica no Tocantins.

*Outras solicitações*

Também foi solicitada a modernização dos equipamentos de informática e dos serviços de internet, ampliação do quadro de servidores com aumento do número de profissionais peritos, técnicos e analistas.

*Qualidade do serviço*

O INSS conta com 13 agências no Tocantins, localizadas nos municípios de Araguaína, Araguatins, Arapoema, Arraias, Colinas, Dianópolis, Guarai, Gurupi, Miracema, Palmas, Paraíso, Porto Nacional e Tocantinópolis.

Para os serviços de perícia o órgão oferece apenas oito profissionais distribuídos em três municípios, são eles: Palmas, que conta com dois peritos; Araguaína e Colinas contam com um perito em cada uma das agências. Precisamos de mais peritos em diversas cidades e a melhoria do ambiente de trabalho.

Fonte: Ascom Eduardo Fortes