por Redação

A valorização dos servidores é uma das principais bandeiras defendidas pela prefeita de Gurupi, Josi Nunes, que não tem medido esforços para garantir os direitos adquiridos pelo funcionalismo público, em sua gestão. Nesta segunda-feira, 02, a gestora se reuniu com secretários e técnicos do município para discutir e agilizar a implementação do PCCR do Quadro Geral e da Saúde, entre outros direitos.

Para a prefeita Josi Nunes, a valorização dos servidores é o foco da gestão, que será alcançada de forma gradativa e responsável.

“Estamos trabalhando com muita responsabilidade e profissionalismo para garantir o direito a todos. Já está previsto ainda para este mês o enquadramento do tão aguardado PCCR do quadro geral e da saúde. O passivo de 2015 até hoje, será pago de forma escalonada, e para isso, vamos fazer uma negociação. Para que essa implantação seja concretizada, iremos investir mais de R$ 700 mil por mês, compromisso esse que venho trabalhando arduamente e garantindo o direito de todos”, destacou.

A prefeita ainda acrescentou que, ao mesmo tempo, a gestão está adequando o índice de gasto de pessoal do município para efetivação de novas conquistas para os servidores. “Estamos fazendo todo o esforço necessário para que os servidores sejam valorizados de verdade”, enfatizou.

Na pauta da reunião, foi tratado sobre o andamento do processo de enquadramento dos servidores do Quadro Geral e da Saúde da Prefeitura de Gurupi, no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do município. Segundo a subprocuradora do município, Dra. Jaqueline Ribeiro, são cerca de 1.400 servidores efetivos dos dois quadros que serão beneficiados, assim como os da Educação, em dezembro do ano passado.

“Ainda nesta semana, deverá ser publicado no Diário Oficial do Município o enquadramento dos servidores, que terão um prazo para interposição de recurso e, após essa fase, será publicado no Diário o edital de chamamento para apresentação da documentação para conceder a progressão horizontal e vertical, cuja conclusão está prevista até julho deste ano”, afirmou a subprocuradora.

Data-base

Além do PCCR, também foi discutido sobre o pagamento da data-base dos servidores da Prefeitura e da Universidade de Gurupi – UnirG, onde a prefeita reforçou seu compromisso e garantiu que será concedida a data-base, que está em fase de negociação com as categorias o valor do percentual que será pago tanto para os servidores do município quanto da UnirG.

Educação

O piso salarial dos professores também foi tema da reunião, que também será outro benefício garantido pela gestão aos professores da rede municipal, e as negociações já estão em andamento com a classe.

Foi pela Educação que o trabalho de valorização dos servidores públicos municipais de Gurupi foi iniciado em 2021, primeiro ano da atual gestão. Com os esforços concentrados neste objetivo, em dezembro já foi colhido o primeiro grande fruto deste trabalho. Na ocasião, foi realizado o pagamento do maior número de progressões de uma única vez na história do município, para servidores da Educação municipal.

Na oportunidade foram pagas progressões retroativas de 2016 a 2021 para 315 servidores da Educação. Para isso o investimento foi de R$ 2,2 milhões, fruto do acréscimo de cerca de 3% no repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), em 2021, e economia de recursos da educação municipal no período de janeiro a agosto, quando as aulas estavam apenas remotas, devido à Pandemia.