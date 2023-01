por Redação

A Ecovias do Araguaia, que administra o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080), tem um novo canal de comunicação e atendimento ao usuário. A partir de agora, o telefone de emergência 0800 153 0 153, também está disponível para atendimento via WhatsApp.

Além disso, a concessionária disponibiliza ainda um canal exclusivo, também pelo WhatsApp, para pessoas com deficiência auditiva e de fala, por meio do número (62) 99632-5095.

Por meio do aplicativo de mensagens, será possível solicitar informações sobre condições de tráfego, informar ocorrências nas rodovias e acionar serviços como socorro mecânico e médico, entre outras opções.

“É mais interatividade e conectividade para todas as pessoas; uma forma de estarmos ainda mais próximos de quem, todos os dias, percorre o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins. Nosso objetivo é melhorar ainda mais a experiência dos nossos usuários, com informação rápida na palma da mão”, destaca Marcelo Belão, Gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovias do Araguaia.

Segundo o Diretor-Superintendente da concessionária, Carlos Xisto, o novo canal é resultado dos constantes investimentos em inovação e tecnologia, com foco nos viajantes. “Nossa intenção é trabalhar sempre para garantir o melhor serviço com agilidade e excelência a todos os que percorrem o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins. E isso se reflete na segurança e no conforto do motorista”, avalia.

E a Ecovias do Araguaia também alerta para que a ferramenta seja apenas utilizada pelo passageiro ou com o veículo parado e em local seguro, pois, além do risco de graves acidentes, o Código Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que usar o celular ao dirigir é uma infração.

Como falar com o WhatsApp da Ecovias do Araguaia?

Para utilizar o canal, basta salvar o número 0800 153 0 153 na lista de contatos do WhatsApp (ou, para o canal exclusivo para pessoas com deficiência auditiva, 62 99632-5095). Em seguida, envie uma mensagem, por exemplo, “Olá”. Automaticamente, o robô responde e inicia uma conversa, apresentando as opções em formato de menu.

O link para acessar o whats da Ecovias do Araguaia em apenas um clique é http://bit.ly/3tUzEUG. Para pessoas com deficiência auditiva, basta clicar aqui: https://bit.ly/3XIkv5O.