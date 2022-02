por Redação

As mudanças publicadas no Diário Oficial do Tocantins desta terça-feira, 02, envolvem as exonerações do Secretário de Estado da Administração Bruno Barreto Cesario, do Secretário de Estado da Cidadania e Justiça, Heber Luis Fidelis Fernandes e mudanças no comando da Polícia Militar, e do Chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Estado do Tocantins – PMTO, Wesley Borges Costa, cargo que passou a ser ocupado pelo Subchefe do Estado Maior, Marizon Mendes Marques.

Conforme o Diário Oficial, a exoneração do Secretário Administração Bruno Barreto Cesario foi a pedido. Na Secretaria de Estado da Administração, terá como novo gestor Rafael Sulino de Castro. Enquanto o comando-geral da PM segue nas mãos do coronel Júlio Manoel da Silva Neto.