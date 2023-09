Diálogos Tributário discute Reforma Tributária e Saneamento Básico

Por Redação

O senador Eduardo Gomes, autor da emenda 114, falou do seu otimismo no acatamento de sua proposição. “Saneamento Básico é saúde”, resumiu.

Participaram do evento, o senador Efraim Filho, os deputados federais, Agnaldo Ribeiro, Arnaldo Jardim, Luiz Carlos Hauly, Pedro Campos, Fernando Monteiro e o secretário nacional de Saneamento do Ministério das Cidades.

Convite da UMA.

O professor Luiz Sinésio Neto, coordenador da UMA – Universidade da Maturidade, entregou ao senador Eduardo Gomes o convite para a solenidade de recebimento do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação 2023, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, no dia 24 de outubro, às 15h.

Na oportunidade, agradeceu ao senador pelo apoio de sempre e a liberação nesta semana de uma emenda no valor de R$497 mil. A UMA é um projeto que nasceu no Tocantins há 17 anos e já se expandiu para a Bahia e Matogrosso do Sul.