O chamado Dia S reunirá colaboradores do Sistema Comércio, usuários, alunos e professores em uma grande manifestação de apoio às instituições. E, na ocasião, também serão coletadas assinaturas para o abaixo-assinado contra o desvio de 5% dos recursos do Sesc e do Senac para a Embratur, documento que já conta com mais de 500 mil adesões (Disponível em: https://cnc.portaldocomercio. org.br/sousescsenac).

O corte foi aprovado na Câmara dos Deputados, por meio dos artigos 11 e 12, inclusos no Projeto de Lei de Conversão (PLV) 09/2023, e deve ir à votação no Senado Federal, nesta quarta-feira (17/05).

No Tocantins, a manifestação será realizada em Palmas, Araguaína e Gurupi:

Palmas – Edifício Fecomércio Av. Teotônio Segurado (atrás da Estação Apinajé)

Gurupi – Av. Goiás com a rua 21 (em frente ao posto Cometa/Subway)

Araguaína – Centro de Atividades Sesc Araguaína – Anselmo da Silva Moraes (Jardim América)

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Tocantins, Itelvino Pisoni, ressalta a importância da mobilização:

“Nós, assim como todos os estados da federação, estamos engajados e iremos realizar essa manifestação pacífica nas cidades de Palmas, Araguaína e Gurupi, onde temos nossas maiores unidades, pois são nessas cidades que os impactos também serão maiores caso seja votado positivamente o PLV com os artigos 11 e 12. Nós teríamos muitos prejuízos em nossas atividades e no número de atendimentos, e com isso, quem mais perderiam seriam os trabalhadores e os tocantinenses”.

Centrais sindicais trabalhistas e confederações patronais enviaram cartas aos senadores

Na semana passada, duas cartas foram endereçadas aos senadores – uma encaminhada pelos trabalhadores e outra pelos empresários. As Confederações Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), da Indústria (CNI), da Agricultura e Pecuária (CNA), dos Transportes (CNT) e das Cooperativas (CNCoop) enviaram ao Senado mensagem afirmando que o indevido e injusto redirecionamento de valores prejudicará milhões de atendimentos gratuitos oferecidos à população nas áreas de saúde, educação, assistência, cultura, lazer e profissionalização.

No mesmo sentido, foi enviado um documento assinado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT e Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio.

Cortes podem encerrar atividades em mais de 100 municípios

Se os dispositivos entrarem em vigor, existe o risco real de encerramento das atividades do Sesc e do Senac em mais de 100 cidades brasileiras e mais de R$ 260 milhões deixarão de ser investidos em atendimentos gratuitos (incluindo exames clínicos e odontológicos, por exemplo). Além do fechamento de unidades, também podem ocorrer demissões de mais de 3,6 mil trabalhadores, redução de 2,6 milhões de quilos de alimentos distribuídos pelo Programa Mesa Brasil, fechamento de 7,7 mil matrículas em educação básica e 31 mil em ensino profissionalizante, entre outros prejuízos que serão sofridos diretamente pela população atendida.

Prejuízo ao turismo

A CNC não apenas defende a promoção do turismo brasileiro, bem como trabalha há mais de 75 anos pelo desenvolvimento do setor. Somente na área do turismo, além do fechamento de 23 laboratórios de formação e qualificação de mão de obra para o setor, o programa de Turismo Social, pelo qual o Sesc oferece passeios e viagens a preços acessíveis, seria afetado. O projeto, que é referência na América Latina, estimula o desenvolvimento do setor em diversas localidades do interior do País, muitas delas dependentes do programa para grande parte do movimento turístico.

“É um contrassenso que sejam retirados valores da assistência social para a população enquanto o Brasil renuncia a R$ 2,5 bilhões por ano com a retomada de exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão e da Austrália”, afirma o presidente da CNC, José Roberto Tadros. Conforme estudo da Confederação, a suspensão da necessidade de visto para turismo no Brasil havia ampliado em 21,5% a quantidade de estrangeiros desses países em 2019, no comparativo com o ano anterior.

Alteração da lei é inconstitucional

Por lei, todos os recursos de Sesc e Senac devem financiar programas de bem-estar social aos comerciários e suas famílias, além de criar e administrar escolas de aprendizagem comercial e cursos práticos, de formação continuada ou de especialização para os empregados do comércio. Se entrar em vigor, a nova legislação é inconstitucional e fere inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinam que essas verbas não são públicas, já que as contribuições dos grandes empresários do setor terciário devem ser destinadas exclusivamente para essas finalidades. Mesmo sem contribuir, as micro e pequenas empresas também são beneficiadas pela qualificação de funcionários e melhoria das condições de vida da população em geral.

Alegação de sobra no orçamento é equivocada

É importante ressaltar que o valor apontado pela Embratur como suposto “superávit” do Sesc e do Senac já está comprometido com obras de manutenção ou início de novas unidades por todo o País. O orçamento de 2023 foi pactuado pelo Conselho Fiscal do Sesc e do Senac, formado por sete entes, sendo quatro lideranças do governo federal, dois de entidades empresariais e um representante da classe trabalhadora. Os recursos foram empenhados para uso previamente determinado e de conhecimento de todos, inclusive, do governo.

AGENDA NACIONAL – Dia S

AC – Rio Branco: em frente à Fecomercio-AC – 14h (horário local -16h de Brasília)

AL – Maceió: Sesc Poço (concentração às 15h)

AM – Manaus – Largo de São Sebastião – 14h (horário local)

AP – Macapá: Praça Veiga Cabral – 15h

BA – Bahia: Largo do Pelourinho (Salvador) e unidades Sesc/Senac do interior – 16h

CE – Fortaleza: Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas S/N) – 16h

DF – Esplanada – 15h

ES – Vitória: Senac Beira Mar – 16h

GO – Goiânia – Parque Vaca Brava – 16h

MA – São Luís: Sesc Deodoro (Praça Deodoro) – 16h

MG – Belo Horizonte: Praça 7 – 16h

MS – Ações em frente aos Regionais do Sesc, Senac e da Federação do Comércio – 16h

MT – Cuiabá: Sesc Arsenal – 15h (horário local)

PA – Belém: Sesc Doca (Av. Visconde de Souza Franco) – 16h

PB – João Pessoa: Parque da Lagoa – 16h

PE – Recife: Casa do Comércio (sede da Fecomércio PE) – 16h (concentração 15h)

PR – Ações em todas as cidades que tenham Sesc e Senac. Curitiba: Sesc Paço da Liberdade – Praça Generoso Marques, 189 – 16h

RJ – Rio de Janeiro: Praça da Cinelândia, Centro – 16h

RN – Natal: Praça 7 de Setembro (Três Poderes) – 16h

RO – Porto Velho – Sesc e Senac Esplanada – Rua Tabajara – 14h30 (horário local – 15h30 de Brasília)

RR – Boa Vista: Senac Idiomas – 15h30 (horário local)

RS – Porto Alegre e Lajeado: Largo Glênio Peres (Porto Alegre) e Posto Faleiro (Lajeado) – 16h

SC – Ações em todas as cidades com unidades do Sesc e Senac – 16h

SE – Aracaju: Praça Fausto Cardoso – 16h

SP – Teatro Municipal – 16h (concentração 15h)

TO – Tocantins: Sede Fecomércio – Av. Teotônio Segurado – 16h

PI – Parnaíba: Cortejo na Avenida São Sebastião (em frente ao tiro de guerra até Universidade Federal) e Teresina: Sede Fecomércio-Sesc-Senac-PI – 16h