por Redação

No domingo, dia 02 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2007 e tem o intuito de levar conhecimento à população a fim de evitar o preconceito contra as pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA). No Tocantins, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) conta com a Superintendência da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, a qual realiza o atendimento aos autistas, nos Centros e Serviços Estaduais de Reabilitação (CERs e SERs), em Palmas, Araguaína, Porto Nacional e Colinas.

Segundo a superintendente da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da SES-TO, Rosa Helena Ambrósio, afirma que “a data é muito importante para reduzir os estigmas que ainda existem. A pessoa com autismo ainda enfrenta várias dificuldades para inserção social, falar do tema e mostrar as necessidades, e buscar espaços nas escolas, no laser e no trabalho. Na Secretaria temos equipes multiprofissionais capacitadas para este atendimento e iremos ampliar o serviço, buscando sempre as boas práticas com evidências científicas”.

O titular da SES-TO, Afonso Piva de Santana, ressaltou que “estamos estruturando a Rede de cuidados da pessoa com deficiência: já retomamos as entregas de cadeiras de rodas e bolsas de colostomia, para os pacientes atendidos pelos nossos serviços e centros de reabilitação e recentemente estivemos no Pará, conhecendo serviços especializados, inclusive com foco exclusivo no paciente que tem autismo e pretendemos replicar as boas ideias para beneficiar a população tocantinense. Todas as nossas ações são direcionadas pelo olhar humanizado do governador Wanderlei Barbosa e para as pessoas com TEA, não é diferente”.

O gestor complementou que “também temos recebidos representantes de associações que debatem o tema e nos procura, para que possamos desenvolver políticas que atendam os anseios da população. Exemplo disso, é a reunião que tivemos com o município de Porto Nacional, com quem estudamos uma parceria que atenda toda região de saúde Capim Dourado”, finalizou Piva.

Programação

Em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a SES-TO estará presente na Caminhada pela Conscientização do Autismo, promovida pela Associação Anjo Azul, na manhã de domingo, 02, no Parque dos Povos Indígenas, em Palmas.

Já na quinta-feira, 06, o Centro Estadual de Reabilitação (CER) de Palmas realizará um ciclo de palestras sobre o tema.

O TEA

O Transtorno do Espectro Autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento da pessoa, e se caracteriza pelo desenvolvimento atípico, com déficits na comunicação e na interação social, entre outros. Segundo a ONU, a estimativa é de mais de 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo e mais de dois milhões no Brasil. No Tocantins ainda não há uma estatística, mas a estimativa é de que há só em Palmas, mais de 1000 pessoas com a condição.