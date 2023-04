Por Redação

Hoje é comemorado o Dia Mundial da Saúde, uma homenagem para comemorar o dia da fundação da Organização Mundial da Saúde. Para expandir o debate sobre a saúde dos profissionais desse setor, a 3778, healthtech com foco em saúde corporativa, realizou um estudo com 647 profissionais da área da saúde que atuam na capital paulista. Segundo os dados levantados, 16,5% dos entrevistados apresentam transtorno de ansiedade, seguido por problemas relacionados ao estresse (12%) e a transtornos depressivos (8,9%). Mesmo apresentando essas condições, 66,3% dos entrevistados alegaram nunca terem feito tratamento ou acompanhamento psicológico.

“Os profissionais da saúde estão envolvidos em uma rotina difícil de ansiedade e de uma relação próxima com seus pacientes. Isso se intensificou ainda mais nos últimos anos, com a pandemia. Ainda segundo a pesquisa, 62% deles se sentem nervosos, tensos ou preocupados durante a rotina de trabalho. Cada vez é mais comum um maior sofrimento com a baixa ou ausência de suporte social em diversas profissões e por isso precisamos falar sobre a saúde mental e seus impactos na vida desses profissionais”, explica o Dr. Luis Guilherme de Mendonça, médico de família e comunidade da 3778.

Ser profissional de saúde é lidar com o problema e o sofrimento do outro. Isto por si só já é desafiador e quando se soma o fato que este profissional é também uma pessoa vivenciando seus próprios problemas constrói-se o cenário de risco para o adoecimento mental. Ser profissional de saúde muitas vezes é uma jornada solitária. Mesmo que você veja e converse com muitas pessoas, muitas vezes, a demanda e pressão de atendimento te isola ou dificulta que compartilhe o que está acontecendo e como se sente. Baixo suporte social é um risco relevante para todos nós. Precisamos estimular ambientes de trabalho em que as pessoas possam compartilhar mais e falar abertamente sobre seus sentimentos, emoções e estresses cotidianos.

A pesquisa identificou também que quase metade dos entrevistados dormem mal – cerca de 48% – e 46% afirmam se sentir cansados o tempo todo. “O sono é fundamental para ajudar na regeneração celular de todo o organismo, na produção equilibrada dos hormônios, além de auxiliar a manter tanto corpo, quanto mente equilibrados. Profissionais de saúde operam em escalas, plantões e até mesmo em dupla jornada e por isso é um ponto de alerta saber que muitos colaboradores sofrem com a falta de qualidade no sono”, comenta o especialista.

O estudo foi feito por meio do Questionário de Saúde Mental aplicado em acompanhamentos durante os últimos 12 meses.

Inteligência Artificial ajuda a prever cenários e oferecer atendimento

Por meio do uso de Inteligência Artificial para análise de dados, a 3778 utiliza ferramentas tecnológicas de última geração que auxiliam na gestão e eficácia da jornada do paciente, integrando dados de saúde de empresas e convênios. O objetivo principal é oferecer atendimento aos colaboradores, otimizando recursos e propondo soluções para tratamentos, antecedendo problemas e reduzindo custos de operações nas empresas. Em seu portfólio na área da saúde, a startup tem parceiros como: Amil, HCor, Hospital Sabará, Hospital Sírio Libanês, Unimed, entre outros.

Sobre a 3778

Fundada em 2018, a 3778 é a maior healthtech independente do Brasil, com foco na saúde corporativa através do uso de Inteligência Artificial para análise de dados. Com ferramentas tecnológicas de última geração, auxiliam na gestão e eficácia da jornada do paciente, integrando dados de saúde de empresas e convênios. Também contam com um time de especialistas da saúde que realizam atendimento aos colaboradores, otimizando recursos e propondo soluções para tratamentos, antecedendo problemas e reduzindo custos de operações. Em 2021, a 3778 foi reconhecida pelo Distrito Awards como a Melhor Healthtech e a Melhor Aposta para 2022.