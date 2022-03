Em 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água, a data visa dar visibilidade para o tema e promover a reflexão a respeito da importância de preservar os recursos hídricos. O Tocantins é um estado privilegiado por ter em abundância quantidade e qualidade de água, além de possuir várias nascentes, comporta o sexto e o sétimo maiores rios do Brasil. “É essencial despertar nas crianças o interesse por esse tema, precisamos mostrar para elas a importância da água para a nossa sobrevivência e a necessidade urgente de cuidar para que esse recurso permaneça disponível”, afirma Joel Santos, diretor da Escola Adventista de Palmas.

Pensando nisso, a Escola mobilizou alunos do 6º e 7º ano e a equipe administrativa para realizar uma ação de conscientização no Dia Mundial da Água. A ação consistiu na distribuição gratuita de 500 (quinhentas) unidades de água mineral copo e foi realizada no semáforo da Avenida Juscelino Kubitschek em Palmas-TO. Assim que o semáforo fechava era estendida uma faixa que ressaltava a importância de preservar a água, durante esse momento os estudantes tinham a oportunidade de presentear os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres com um copo de água.

Para Klauber Leobas a iniciativa fez a diferença. “Fiquei surpreso com a ação (…) ver as crianças nos ensinando sobre algo tão importante, realmente me fez refletir”, destaca Leobas.

Além da ação externa, a Escola realizou inúmeros projetos pedagógicos nas dependências da unidade com os demais estudantes sobre a data, tudo com o objetivo de formar crianças conscientes que se preocupem com o meio ambiente e façam a diferença na sociedade.

Sobre a Educação Adventista

Há mais de 120 anos, a Educação Adventista fundamenta a sua filosofia em sólidos princípios e valores, que são aplicados diariamente nas atividades estudantis, por meio de um sistema de ensino próprio, com professores qualificados e consultoria pedagógica especializada. A rede adventista conta com 7.842 Instituições de educação em todo o mundo. No estado do Tocantins são três unidades que atendem mais de 2.300 estudantes do maternal ao Ensino Médio.