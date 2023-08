Por Redação

Atuando na Procuradoria Geral do Estado do Tocantins – PGE/TO, há 32 anos, a associada Irana Coelho exerce a função de defesa do patrimônio público tocantinense com maestria. A Procuradora se formou em Direito no ano de 1987 em Ribeirão Preto/SP, e retornou para sua terra natal, Gurupi/TO para abrir um escritório de advocacia. Em 1991 a profissional foi nomeada para coordenar a Assessoria Especial da então Advocacia-Geral do Estado, em Palmas, para então começar seu trabalho na advocacia pública.

O primeiro concurso para Procurador do Estado foi anunciado e Irana não pensou duas vezes, se inscreveu, formou um grupo de amigos e estudou todos os dias, fez o certame e foi aprovada, ali, se iniciava uma jornada de excelência em prol do Tocantins e de seus cidadãos. No entanto, a procuradora se viu à frente de um grande desafio, quando seu esposo quis retornar para o município de Gurupi para cuidar de seus negócios e não havia ali nenhuma chance de morar longe da família, mas também não pensava em abandonar a carreira. Na mesma época foram criadas as regionais da Procuradoria-Geral do Estado e a que representava o Sul, ficaria em Gurupi. Irana então, buscou ser lotada no município e coordenou a regional até a extinção da mesma, quando retornou para a Capital.

Hoje, 32 anos depois do início de tudo, a Procuradora coleciona inúmeros momentos significativos e gratificantes, dentre eles a coordenação da Subprocuradoria Judicial, maior Especializada da PGE. Irana relata que nesta época, já haviam tomado posse os colegas do segundo concurso, pessoas atualizadas e com muito profissionalismo, sendo possível uma troca mútua de aprendizado e experiências.

“Em conjunto fizemos um trabalho muito bacana no qual nos tornamos não só colegas, mas amigos, que com garra lutamos na defesa do Estado. Ali, aprendi de fato, a coordenar, liderar e não ser só a chefe”, destaca.

No início do ano de 2015, a profissional saiu da Especializada na qual era lotada e assumiu a Subprocuradoria-Geral, onde se encontra até hoje. “O atual Procurador-Geral é o terceiro que conta com meu apoio. Sou grata a cada um deles que confiaram e confiam em mim para essa missão, assim como a PGE. Tive aqui momentos de lutas e de glórias, defesas super importantes para o Estado e a oportunidade de colaborar para a implantação das políticas públicas. Continuamos na luta por mais”, conclui.

Lucélia Sabino, também do primeiro concurso, hoje está aposentada mas diz que lá no início, sempre esteve muito claro para ela que sua missão perpassaria pela defesa intransigente do Estado.

“Em 1994, quando recebi a aprovação no concurso, precisei me organizar em relação à escola das minhas três filhas, já que o Tocantins era muito novo, ainda em construção. Acabamos tendo que ficar distantes por conta disto, mas elas se formaram e voltaram para Palmas”, relata.

Natural do Goiás, a Procuradora conta que cumpriu sua missão na PGE passando pela Subprocuradoria Administrativa, e a Subprocuradoria Fiscal e Tributária, onde mais se identificou, ficando naquela Especializada até chegar o momento de sua aposentadoria. “Hoje não tenho dúvidas que cumpri minha missão junto a PGE-TO, instituição que terei sempre muito respeito. E aos meus jovens colegas que ficaram, digo que, tenham a certeza de que vocês estão na melhor instituição do Tocantins, acreditando que todos os esforços serão voltados pela legalidade e defesa do Estado”, completa.

O segundo concurso contou com a aprovação de Nivair Vieira. Apaixonado pela advocacia pública, o profissional que já exercia a profissão como Procurador no Município de Gurupi, também trabalhou como professor universitário e advogado da Fundação Unirg. Pai de três filhos pequenos e único mantenedor da família, ele precisou se desdobrar entre todas as funções para conseguir estudar.

“Tomei posse e desde então desenvolvo esta nobre missão de defender o erário estadual, permitindo que as políticas públicas cheguem efetivamente aqueles que mais precisam”, frisa.

O Procurador afirma que dentre suas maiores conquistas na PGE está a liderança de um grupo que conseguiu liberar, junto ao Ministério Público Federal – MPF, o valor de 32 milhões de reais para o término da construção do Hospital Geral de Palmas – HGP. “Tenho muito orgulho de compor o time da PGE. Somos guerreiros incansáveis na batalha que visa à proteção do erário e às orientações jurídicas aos gestores públicos. Além, é claro, do companheirismo entre a equipe para o fim de sempre um ajudar o outro nesta missão”, finaliza Nivair.

Dia do Procurador

A jornada na função pública do Procurador do Estado do Tocantins comemora 34 anos nesta quarta-feira, 16 de agosto. A data, estipulada em 2019, enaltece os servidores públicos que participam de processos judiciais e extrajudiciais na proteção do Tocantins desde o ano de 1989. No entanto, a carreira assumiu sua forma atual somente em 1994, por meio do primeiro concurso realizado para a seleção de Procuradores do Estado do Tocantins.

Aproeto

Após a organização da carreira, surgiu no dia 17 de agosto de 1994 a Associação dos Procuradores do Estado do Tocantins – Aproeto, criada com o propósito de fortalecer o papel institucional das Procuradoras e Procuradores no cumprimento de suas responsabilidades constitucionais e legais. Além disso, a associação trabalha em prol da preservação de todas as prerrogativas conquistadas pela classe. ]

Thiago Ayres, atual presidente da associação, reforça o compromisso de atuar judicial e extrajudicialmente em prol da carreira. “Este ano comemoramos 29 anos de trabalho, quase três décadas que nos renderam muitas conquistas na defesa dos interesses dos Procuradores do Estado do Tocantins. Seguiremos lutando por mais”, afirma.